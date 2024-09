Avec FIFA Forward, le Suriname passe pro et vise haut

Le football surinamien a connu une année 2024 historique avec la création de la première ligue professionnelle du pays : la Suriname Major League. Cette initiative, soutenue et financée par le programme FIFA Forward , a été un franc succès et permet au pays de rêver en grand.

"C'est un plaisir de voir comment le football surinamais grandit et prospère avec la Suriname Major League", a déclaré Warsha Sardjoe, présidente de Transvaal, qui a tenu à féliciter le nouveau champion tout en soulignant l'excellente saison réalisée par ses troupes. "Nous attendons déjà avec impatience la prochaine édition et d’autres beaux moments du football surinamais", a poursuivi la dirigeante. "Vivement la saison prochaine avec plus de matchs pour élever le niveau des clubs au Suriname", a pour sa part lancé Ramon Abrahams, président de Robinhood, toute en soulignant l'excellent travail fourni par la ligue lors de cette saison pilote intense et prometteuse.