Après le typhon qui a frappé Guam, la FIFA aide le football à panser ses plaies

Les fonds de la Fondation FIFA ont permis de réparer le centre d’entraînement national, sérieusement endommagé par le typhon Mawar en mai 2023

Grâce à l’installation de nouveaux panneaux solaires, les équipes pourront utiliser le centre 24 heures sur 24

À Hågat, un ambitieux projet d’avenir a été lancé, financé à hauteur de USD 5,2 millions par FIFA Forward

La Fondation FIFA aide le football à se relever à Guam, dans le sillage du terrible typhon qui a frappé l'île de Micronésie en 2023, tandis que le programme de développement FIFA Forward laisse augurer de lendemains meilleurs pour le ballon rond dans ce petit pays.

Lorsque le typhon Mawar – le cyclone tropical le plus puissant enregistré en 2023 – a dévasté Guam en mai de l’année dernière, les infrastructures du pays ont été sérieusement endommagées, laissant une partie de la population sans eau et sans électricité pendant plusieurs mois.

Les installations footballistiques n'ont pas été épargnées, victimes de vents violents et de pluies torrentielles qui ont ravagé les stades et les terrains. Rien que pour le centre d’entraînement national de la Fédération de Football de Guam (GFA), les dommages ont été évalués à USD 3,5 millions. Mais les dégâts n’ont pas été uniquement d’ordre matériel.

"Le typhon a totalement interrompu notre préparation", soupire la sélectionneuse de l’équipe féminine de Guam, Kristin Thompson, qui avait réuni ses joueuses en vue d’une compétition régionale. "Certaines joueuses étaient privées d’eau ou d’électricité chez elles, voire de réseau Internet. D’autres ont connu des problèmes au travail. Certaines ont perdu leur emploi ou se sont retrouvées au chômage technique, faute d’eau et d’électricité disponibles."

La FIFA a décidé de participer aux efforts de reconstruction en aidant le football à panser ses plaies, et les joueuses et joueurs de tout niveau à retrouver le chemin des terrains. Ainsi, entre septembre et octobre 2023, la GFA a pu organiser des compétitions de jeunes, et même accueillir un match contre Singapour dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a effectué sa toute première visite à Guam en décembre 2023 pour constater en personne l’avancée des travaux. Une cérémonie officielle a été organisée pour marquer l’achèvement des travaux de remise en état des panneaux solaires du centre d’entraînement national, opération financée grâce à une subvention de la Fondation FIFA d’un montant de USD 547 218. L’énergie solaire permet de réaliser des économies importantes et représente une solution d’avenir sur le plan environnemental grâce à sa faible empreinte carbone.

"La Fondation FIFA est fière d’avoir pu aider Guam à reconstruire ses infrastructures footballistiques par le biais du programme Recovery", s’est réjouie Mariana Banús, cheffe de l’administration de la Fondation FIFA, à l’issue de la cérémonie. Celle-ci s’est tenue en présence de CJ Chen Jun (responsable du développement des associations membres de la FIFA), Therese Terlaje et Tina Muña-Barnes (respectivement présidente et vice-présidente de la législature de Guam) et Duane Pahl (membre du comité exécutif de la GFA), entre autres.

"Depuis plus d’un an, nous collaborons étroitement avec la GFA. Nous avons ainsi pu relancer les compétitions de jeunes, puis permettre à Guam d’organiser un match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026, quelques mois seulement après le passage du typhon Mawar."

Si la situation s’est grandement améliorée, il reste beaucoup de défis à relever. Le 8 août, une autre cérémonie a été organisée pour lancer la construction du Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex à Hågat, au sud de l’île.

À terme, cette installation de pointe disposera de deux terrains standards en gazon artificiel. Ce projet a vu le jour grâce à une subvention de USD 5,2 millions au titre du programme Forward de la FIFA, qui, depuis 2016, permet aux 211 associations membres de la FIFA de financer leurs projets de développement footballistique.

"La construction d’infrastructures est un élément déterminant pour le développement du football. Sans installations dignes de ce nom, notre sport ne pourra pas grandir. Il est important pour notre fédération d’offrir à toute la population de l’île les moyens de pratiquer le football", a déclaré le secrétaire général de la GFA, Joseph F. Cepeda.

"Notre fédération a pu compter sur le plein soutien de la FIFA. Nous nous félicitons de ce nouveau projet ambitieux entrepris dans le sud de l’île, qui profitera à tous les habitants de la région, jeunes ou adultes."

La Fondation FIFA et FIFA Forward aident le football à Guam Previous 01 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 02 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 03 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 04 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 05 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 06 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 07 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 08 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 09 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 10 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 11 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 12 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 13 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 14 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 15 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 16 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 17 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 18 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 19 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat 20 / 20 Groundbreaking Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat Next

Ce projet fait suite au lancement de l’initiative Football for Schools de la FIFA à Guam en 2022, et la structure envisagée sera utilisée par plus de dix écoles des villages environnants, ainsi que plusieurs clubs basés dans le sud de l’île.

Elle aidera également la GFA à former davantage d’entraîneurs et d’arbitres, s’inscrivant parfaitement dans le plan stratégique quadriennal de la fédération, qui s’articule autour de cinq axes : hausse de la pratique, développement des clubs et octroi de licences, éducation et formation, développement des compétitions et équipes nationales. La première phase de construction devrait s’achever dans un an.

"Guam est déterminée à développer le football sur son territoire et n’hésite pas à utiliser les fonds du programme Forward pour avancer dans de nombreux domaines, que ce soit en investissant dans les équipes nationales, l’administration et la gouvernance, les infrastructures, le football féminin ou l’équipement", a déclaré Sanjeevan Balasingam, directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour l’Asie et l’Océanie, à l’issue de la cérémonie, à laquelle a notamment assisté le gouverneur de l’île de Guam, Lou Leon Guerrero.