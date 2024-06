L’Espagne domine, la France nouvelle dauphine

Derrière, la Suède (6e) et le Japon (7e) maintiennent leur position. Le Canada (8e,+1), le Brésil (9e,+1) et la RDP Corée (10e,+1) montent d’un échelon et doublent les Pays-Bas (11e, -3) qui quittent le TOP 10 pour la première fois depuis sept ans.

Le Monténégro (85e,+4) et le Salvador (90e,+7) réalisent de jolies percées au sein du Top 100, tandis que le Belarus (55e,+2) décroche le plus gros gain de points du trimestre (+31,91 points). Mais c’est au-delà qu’on trouve la progression la plus spectaculaire en termes de place : elle est réalisée par la Macédoine du Nord (123e, +12), suite à des victoires décrochées en Lettonie et en Moldavie.