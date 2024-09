Victoire, histoire et espoir pour Saint-Marin

Saint Marin a battu le Liechtenstein 1-0 le 5 septembre : une victoire historique

Les Bleu et Blanc ont mis fin à une série de 140 matchs sans victoire

Un succès de bon augure pour la sélection classée dernière au Classement mondiale FIFA/Coca-Cola

"Il n'est pas facile de retenir ses émotions, je suis encore sur mon nuage". Ces mots sont ceux de Nicko Sensoli, milieu de terrain de Saint-Marin. Ils ont été prononcés au micro de la FIFA au lendemain d’une victoire 1-0 face au Liechtenstein, en Ligue des Nations de l’UEFA, le 5 septembre dernier. Sensoli avait été l’unique buteur de la rencontre. Et ces paroles en disent long sur l’exploit. Ce triomphe met tout simplement fin à une série de 140 matchs sans le moindre succès. En effet, les Bleu et Blanc n’avaient plus gagné depuis 20 ans et une victoire face au même adversaire, acquise sur le même score, décrochée en avril 2004. Cette série noire avait eu de malheureuses répercussions sur le Classement FIFA de la Serenissima, postée en queue de peloton de la hiérarchie mondiale depuis quelques années.

Certes, ce récent sursaut d’orgueil n’a pas permis à Saint-Marin de gagner des places au Classement FIFA de septembre : la sélection reste 210e de la hiérarchie mondiale, bien qu’elle ait récolté 6,41 points. Mais le succès aux dépens du Liechtenstein suffit aujourd’hui au bonheur de toute une nation, et de Sensoli son porte-drapeau. "Beaucoup des joueurs les plus expérimentés de l'équipe rêvent de ce moment depuis de nombreuses années", explique l’intéressé. "Certains d'entre eux sont en fin de carrière et réaliser quelque chose comme ça ne peut qu'apporter de la joie et du bonheur. C'est pourquoi je suis si enthousiaste. Nous méritions tous de participer à ce moment". Bien sûr ce mérite revient avant tout aux joueurs et au staff, mais ce "tous" évoqué par Sensoli peut paraître plus large au regard notamment des efforts que la Fédération Saint-Marinaise de Football (FSGC) a déployé pour développer son football. L’Académie de football qu’elle gère, et dont est issu Sensoli, en est le meilleur exemple.

"Nous commençons déjà à voir des résultats positifs", analyse Nicko Sensoli, qui n’était pas même né lors du dernier succès de Saint-Marin. C’est également le cas de Nicolas Giacopetti, 18 ans, Matteo Valli Casadei, 19 ans, encore Tommaso Benvenuti, 18 ans, internationaux prometteurs, tous issus de ce centre de formation fédérale. De toute évidence, la sélection a pris un coup de jeune grâce à la FSGC. Il en va d’ailleurs de même pour ses installations.

Le stade Acquaviva a ainsi été modernisé, disposant aujourd’hui d’un terrain en gazon artificiel, de vestiaires, d’une tribune couverte de 480 places, et d’une arène de futsal adjacente de 1 000 places. D’autres enceintes - Montegiardino et Faetano - sont actuellement en travaux, et seront également dotées de pelouses artificielles prochainement. Par ailleurs, un plan d’infrastructures a été lancé concernant le stade Dogana, incluant la rénovation des vestiaires et des tribunes. Autant de projets impulsés par la FSGC et soutenus par le programme Forward de la FIFA.