L’Argentine consolide sa suprématie

L’Espagne et le Venezuela se distinguent

Trois tournois continentaux et de nombreux matches amicaux étaient au programme en juin et juillet avec au total pas moins de 125 rencontres disputées aux quatre coins de la planète, ce qui a grandement impacté le dernier Classement Mondial FIFA/Coca-Cola .

La Belgique (6e, -3) quitte le top 5. Suivent les Pays-Bas (7e) et le Portugal (8e, -2). La Colombie (9e, +3) se console de sa finale perdue face à l’Albiceleste en faisant son grand retour dans le club des 10, dans lequel l’Italie (10e) se maintient. Au sein du top 50, deux sélections font de spectaculaires percées après avoir atteint les quarts de finale de leur tournoi respectif : la Turquie (26e, +16) et le Venezuela (37e, +17). Autres progressions notables : celles du Panama (35e, +8) et du Canada (40e, +8), auteurs de belles performances en Copa América. Victorieuse de la Coupe des Nations de l’OFC, la Nouvelle-Zélande (94e, +13) réintègre quant à elle le top 100, sept ans après l’avoir quitté.