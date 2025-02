No Discrimination fait son entrée dans le programme Football for Schools de la FIFA, lors de son lancement au Maroc

La campagne No Discrimination intégrée au programme Football for Schools de la FIFA lors de son lancement dans le pays co-hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™

Au Maroc, 52 enseignants venus de tout le pays participent à un stage de perfectionnement dans la capitale, Rabat

Plus de 300 enfants présents à l’événement de lancement, un total de 3 000 écoles bénéficieront du programme à travers le pays

La campagne No Discrimination a fait son entrée au programme Football for Schools de la FIFA, à l’occasion de son lancement au Maroc, pays co-hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™.

Initiée à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, No Discrimination est une campagne de sensibilisation, d’action et d’éducation qui vise à débarrasser le monde du football des discriminations de toutes sortes.

Présente lors de chaque tournoi FIFA depuis la Coupe du Monde au Qatar il y a trois ans, elle devient désormais l’un des thèmes centraux du programme Football for Schools de la FIFA, afin de sensibiliser les jeunes à cette question et garantir que le football reste un sport sans danger et accueillant pour tous.

« Il était essentiel d’inclure un module sur l’antiracisme et la lutte contre la discrimination dans le programme Football for Schools, et j’ai été ravi de le présenter au Maroc », a déclaré Gerd Dembowski, chef intérimaire des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination à la FIFA,soulignant l’impulsion donnée à Football for Schools de la FIFA par la position sans équivoque adoptée par le Congrès de la FIFA l’an passé.

« Grâce à la prise de position mondiale contre le racisme adoptée par les 211 associations membres lors du Congrès de la FIFA en 2024, cet outil aidera les enseignants et les entraîneurs à sensibiliser les enfants à la lutte contre le racisme en tant que futurs joueurs et supporters. Ces enfants sont notre avenir, et il est impératif que la lutte contre la discrimination fasse partie intégrante de leur éducation, sur et en dehors du terrain. »

Comment l'expliquer aux enfants 01:43

Le programme Football for Schools de la FIFA a déjà été lancé dans 130 associations membres de la FIFA à travers le monde. Grâce à son intégration dans le programme scolaire local, il permet aux élèves de jouer au football et d’acquérir des compétences essentielles telles que le travail d’équipe, l’autodiscipline et le respect, tout en développant une meilleure compréhension de l’hygiène personnelle et de la nutrition.

Pour faciliter la mise en œuvre du programme par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), la FIFA a non seulement accordé une subvention de 50 000 dollars, mais a également fourni 31 400 ballons de football adidas de taille 4 pour permettre aux filles et aux garçons marocains de développer leurs compétences sur le terrain. Au total, 3 000 écoles à travers le pays seront impliquées.

Fouzi Lekjaa, membre du Conseil de la FIFA et président de la Fédération marocaine de football, d'Elkhan Mammadov, directeur général des associations membres de la FIFA et Gelson Fernandes, directeur des associations membres de la FIFA pour l’Afrique, ont assisté à l’événement de lancement, l’un des plus importants de l’histoire du programme Football for Schools de la FIFA. Quelque 300 écoliers ont pu jouer au football avec des légendes marocaines telles que Noureddine Naybet et Yossouf Hadji.

Cinquante-deux professeurs d’éducation physique, représentant les 12 régions du Maroc, ont participé au stage de perfectionnement de trois jours, qui comprenait le nouveau module de lutte contre la discrimination, Complexe Mohammed VI de football.

Lancement de Football for Schools à Rabat, au Maroc Previous 01 / 12 Football For Schools Launch Morocco 02 / 12 FIFA Football For Schools - Morocco: Day 2 03 / 12 FIFA Football For Schools - Morocco: Day 2 04 / 12 FIFA Football For Schools - Morocco: Day 2 05 / 12 Football For Schools Launch Morocco 06 / 12 Football For Schools Launch Morocco 07 / 12 FIFA Football For Schools - Morocco: Day 2 08 / 12 Football For Schools Launch Morocco 09 / 12 Football For Schools Launch Morocco 10 / 12 FIFA Football For Schools - Morocco: Day 2 11 / 12 FIFA Football For Schools - Morocco: Day 2 12 / 12 FIFA Football For Schools - Morocco: Day 2 Next

Ces enseignants transmettront ensuite leurs connaissances à leurs collègues dans leur région respective, afin de créer un réseau de formateurs capables de dispenser les sessions Football for Schools de la FIFA.

Ils pourront également s’aider de l’application mobile gratuite FIFA Football for Schools ainsi que de la plateforme d’apprentissage en ligne, qui les aideront à renforcer les valeurs et les idées du programme auprès de dizaines de milliers d’élèves marocains.

« L’objectif est de développer des compétences utiles au quotidien. Nous avions besoin d’un programme structuré. C’est la première fois qu’un programme repose à la fois sur la théorie et la pratique, et ce projet répond exactement à ce besoin », a déclaré El Ghalia Fandgma, enseignante d’éducation physique à l’AREF Laâyoune-Sakia El Hamra, à propos de Football for Schools de la FIFA.