BringTheMoves pour encourager les jeunes à faire de l’exercice

La FIFA et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en association avec le Ministère de la Santé Publique du Qatar (MoPH) et le Conseil Suprême pour la Remise et l’Héritage (SC), présentent une nouvelle campagne, baptisée #BringTheMoves. L’idée est simple : les buteurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ sont invités à relever les défis lancés par les supporters sur les réseaux sociaux au moment de célébrer leurs réalisations, afin d’encourager les jeunes à #BeActive. Le Président de la FIFA Gianni Infantino s’est réjoui de cette initiative : "Nous savons que le manque d’exercice cause des ravages sur la santé des enfants. Fort heureusement, le football peut utiliser cette formidable caisse de résonance qu’est la Coupe du Monde pour faire passer le message d’une façon sympathique et engageante". "Ce défi rapproche les enfants de leurs idoles. De plus, il permet à cette Coupe du Monde, la plus numérique de tous les temps, de rappeler à chacun qu’il faut bouger. C’est une façon de signaler aux parents que les enfants ont besoin de 60 minutes d’exercice physique par jour. Malheureusement, 80% des adolescents à travers le monde n’atteignent pas ce chiffre." En amont de Qatar 2022, les enfants du monde entier pourront lancer toutes sortes de défis aux joueurs engagés dans la compétition. Pour leur suggérer de nouvelles célébrations, il leur suffit de publier une vidéo sur leur compte sur les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag #BringTheMoves.

Ancien attaquant de la Côte d’Ivoire, Didier Drogba a fêté de très nombreux buts, tout au long de sa carrière. Il est désormais ambassadeur de l’OMS. "Tout le monde a intérêt à faire de l’exercice, mais c’est particulièrement vrai pour les enfants en pleine croissance car ils se développement physiquement, mentalement et socialement. L’activité physique est bonne pour le corps et l’esprit ; on parle de santé physique et mentale." Le gardien Alisson Becker, lui aussi ambassadeur de l’OMS, s’apprête à disputer la Coupe du Monde avec le Brésil. Il est donc bien placé pour juger des avantages d'une condition physique optimale. Selon lui, Qatar 2022 est aussi l’occasion d’encourager les plus jeunes d’entre nous à #BringTheMoves et à se montrer plus actifs. "Je soutiens cette campagne car je crois que les enfants ont besoin de bouger davantage", explique le gardien de Liverpool. "Je dis ça pour leur bien et pour leur bien-être futur, car ils sont en pleine croissance. En tant que footballeurs, nous pouvons leur servir de modèles. Alors, si on peut s’amuser ensemble et les inciter à s'activer un peu, il n’y a aucune raison de s’en priver." La campagne invite également les enfants à télécharger GenMove, une application numérique qui utilise l’intelligence artificielle pour encourager les enfants à développer une activité physique pendant la Coupe du Monde. La Saison 1 de GenMove sera officiellement lancée le 19 novembre par Son Excellence Hanan Mohamed Al Kuwari, Ministre de la Santé Publique du Qatar, et le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général de l’OMS, à l’occasion du défi Walk the Talk – Health for All au Qatar. "Le football, la musique et la bonne humeur sont les ingrédients parfaits pour encourager les gens à bouger", estime le docteur Tedros. "L’association entre l’OMS, la FIFA et le ministère de la Santé publique du Qatar dans le cadre du défi Bring The Moves va nous permettre de connecter les stars de la Coupe du Monde et les jeunes du monde entier. C’est une façon d’encourager les gens, où qu’ils se trouvent, à être plus actifs sur le plan physique pour prendre soin de leur santé." La campagne #BringTheMoves est le fruit d'une collaboration entre la FIFA, l’OMS et le Ministère de la Santé Publique du Qatar visant à mettre le pouvoir du football au service de la santé du plus grand nombre. Cette initiative se veut en outre un premier pas en faveur de la promotion de mesures sanitaires lors de grands rassemblements publics, dont le CIO et d’autres organisations sportives pourront s’inspirer.