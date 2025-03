,Le Nigeria construit son futur grâce à FIFA Forward

Le président de la Fédération nigériane de football salue le nouveau projet de centre technique, qui favorisera une « réussite pérenne »

La cérémonie de lancement des travaux a eu lieu à Abuja, capitale du Nigeria

Le projet comprend des hébergements pour les joueurs et de nouveaux terrains, financés à hauteur de plus de 4 millions de dollars par le programme FIFA Forward

Au sein de la capitale Abuja, les équipes nationales du Nigéria vont bientôt bénéficier d’infrastructures modernisées, avec le lancement de la construction d’un nouveau centre technique. Il comprendra de nouveaux terrains et des hébergements destinés aux joueurs. Ce projet est financé par le programme FIFA Forward.

La cérémonie officielle de lancement des travaux s’est tenue le mardi 18 mars, en présence du président de la Chambre des représentants, L’honorable Abbas Tajudeen, de membres du gouvernement, de légendes du football nigérian et de dirigeants de la Fédération nigériane de Football (NFF), menée par son président Ibrahim Gusau.

Les nouvelles infrastructures comprendront un bâtiment de 68 chambres destiné aux joueurs, baptisé NFF-FIFA Players Hostel. On y trouvera 62 chambres individuelles, 4 suites et 2 suites exécutives, ainsi qu’une cuisine, un restaurant, un sauna, des salles de réunion et une salle de banquet.

Deux nouveaux terrains d’entraînement seront aménagés : un terrain synthétique et un terrain en gazon naturel, situés près de l’hôtel. En parallèle, un terrain synthétique existant sera rénové. Une tribune de 1 838 places sera également prévue pour les spectateurs, accompagnée de quatre vestiaires (deux pour les joueurs et deux pour les officiels).

D’ici deux ans, le projet devrait être achevé, et le président de la NFF a souligné son importance décisive pour les équipes nationales masculines et féminines, les Super Eagles et les Super Falcons.

« Dès le début de notre présidence à la NFF, nous savions exactement ce que nous voulions faire avec les fonds FIFA Forward 3.0. Construire un hébergement pour les joueurs et disposer de nouveaux terrains d’entraînement améliorera non seulement la gestion des équipes, mais réduira aussi considérablement les dépenses dans ces domaines. Cela nous permettra d’investir davantage dans les programmes de développement pour les jeunes », a déclaré M. Gusau, ajoutant qu’il était déterminé à mener ce projet à terme pour en faire un héritage du football nigérian.

« Pour une réussite pérenne, il est impératif que nous fournissions l’environnement, les infrastructures, les équipements et l’accompagnement, qui permettront aux joueurs et aux officiels de donner le meilleur d’eux-mêmes, à tout moment, et de concourir favorablement au plus haut niveau. La NFF est infiniment reconnaissante envers la FIFA pour le financement de ce projet. »

Le programme FIFA Forward finance ce projet à hauteur de 4 879 570 dollars. Ce programme est le pilier des efforts de la FIFA pour développer le football à l’échelle mondiale. Chaque association membre de la FIFA peut recevoir jusqu’à 8 millions de dollars de financement au cours du cycle 2023-2026, soit sept fois plus qu’en 2016.

« L’objectif principal du programme Forward est de garantir des infrastructures de qualité pour favoriser le développement du football à travers le monde », a déclaré Gelson Fernandes, directeur régional de la division Associations Membres pour l’Afrique. « La transformation du centre technique de la NFF en est un parfait exemple : réaménager les terrains d’entraînement, construire un hébergement moderne et créer un foyer confortable pour les équipes nationales. Ce projet est une formidable avancée pour le football nigérian. »