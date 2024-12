Le Président de la FIFA se réjouit de l’incroyable compétition de qualification de l’UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a participé au tirage au sort de la compétition de qualification de l’UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et a déclaré qu’il s’attendait à une compétition incroyable et pleine d’émotions.

En présentant le tirage au sort à côté du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, le Président a déclaré : "Le voici : le trophée le plus emblématique, le plus beau et le plus incroyable, dans le monde du sport, mais aussi dans le monde entier. C’est ce pour quoi vous vous battez tous, ce que vous voulez tous gagner, tenir dans vos mains, célébrer."