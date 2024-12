Le Président de la FIFA et son homologue kényan se penchent sur l'avenir du football lors de leur conversation

Gianni Infantino et le nouveau dirigeant de la Fédération kényane de football (FKF), Hussein Mohammed, se sont rencontrés en marge des CAF Awards 2024

“L'amour du sport et l'expérience du Président Mohammed” propulseront le football dans la nation est-africaine, a déclaré M. Infantino

Le Kenya co-accueillera l'emblématique Championnat d'Afrique des Nations en février 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations en 2027

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, n'a pas tari d'éloges envers le Président Hussein Mohammed, fraîchement élu directeur de la Fédération kényane de football (FKF), alors que ce dernier partageait sa vision pour propulser le sport vers de nouveaux horizons dans la nation est-africaine.

Le Kenya participera à son premier Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en février 2025, tournoi qu'il accueillera de concert avec la Tanzanie et l'Ouganda. C'est la première fois que le tournoi, dont la particularité est que seuls les joueurs évoluant dans un club de leur pays peuvent y participer, sera accueilli par trois nations. Le même trio recevra la Coupe d'Afrique des Nations 2027, un tournoi phare pour le continent.

“Quel plaisir que de rencontrer un grand fan de football, le nouveau Président de la Fédération kényane de football, Hussein Mohammed, à Marrakech”, s'est exprimé le Président de la FIFA, qui a été rejoint durant la réunion par le Secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, et par le Directeur adjoint de la division associations membres et Directeur régional de la FIFA pour l'Afrique.

“J'ai félicité le Président Mohammed pour sa récente élection et je lui ai assuré mon soutien ainsi que celui de la FIFA dans l'entreprise de son nouveau défi : construire le football kényan. L'amour du sport et l'expérience dans la gestion du football du Président Mohammed permettront, à lui et à son équipe, de faire avancer le sport.

“Avec un nouveau centre technique est prévu à Machakos et une forte participation (de la Fédération kényane de football) dans les programmes de la FIFA, notamment dans le football féminin, la détermination et la volonté de progresser sur et en dehors du terrain sont évidents (au Kenya).”

Des progrès sont déjà en cours. En plus du projet du nouveau centre technique, le Kenya a été le deuxième pays africain à recevoir un atelier de professionalisation et gestion de club, lorsqu'il a accueilli des clubs de la Premier League du Kenya à Nairobi à la fin octobre de cette année.

De grands efforts ont également été déployés pour le développement du football féminin. Après avoir aidé à établir la Stratégie pour le football féminin de la FKF, qui a été dévoilée en 2021, la FIFA a soutenu la croissance du football féminin au Kenya par le biais des programmes de Développement du football féminin de la FIFA.

Les relations et la coopération entre les deux organisations continueront de prospérer sous la nouvelle direction de la FKF.

“Avant toute chose, c'était formidable de rencontrer le Président de la FIFA Gianni Infantino. Nous sommes ravis d'avoir désormais une forte collaboration entre la Fédération kényane de football et la FIFA. Nous avons discuté des programmes de développement mutuel, en particulier concernant les sujets de gouvernance et d'infrastructure nécessaires si nous voulons réussir à commercialiser le sport, surtout en Afrique”, a expliqué le Président Mohammed.