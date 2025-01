Le Président de la FIFA célèbre le coup d’envoi de la tournée du trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Réalisé en collaboration avec Tiffany’s & Co., ce « chef d’œuvre » symbolise parfaitement la compétition la plus inclusive de l’histoire selon Gianni Infantino

Le Président de la FIFA était à New York pour le lancement de la tournée du trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

À l’occasion d’un événement organisé à New York (États-Unis) en vue du lancement de la tournée du trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ , le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que le trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ marquait le début d’une « nouvelle ère ». Cette tournée permettra aux amateurs de football du monde entier d’admirer de près le plus prestigieux trophée du football de clubs.

Réalisé en collaboration avec le joaillier de luxe mondial Tiffany & Co., le trophée fera escale au cours des prochains mois dans les villes des 32 clubs participant à la plus inclusive des compétitions.

Les matches de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ se disputeront dans 12 stades répartis dans 11 villes hôtes. Le coup d’envoi sera donné le samedi 14 juin à Miami, tandis que le vainqueur sera sacré le dimanche 13 juillet au MetLife Stadium de New York – New Jersey.

« Je vous souhaite la bienvenue à cet événement si particulier : le lancement de la tournée de ce magnifique trophée », a déclaré le Président de la FIFA lors des célébrations organisées jeudi soir dans la boutique emblématique de Tiffany & Co., située au cœur de Manhattan. Au nombre des invités figuraient notamment le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy ; le président de la NBA, Adam Silver ; de nombreuses FIFA Legends ; des représentants des clubs qualifiés pour la Coupe du Monde des Clubs ; et le célèbre chanteur Robbie Williams, qui s’est produit pour l’occasion.