Gianni Infantino rencontre le nouveau Président de la Fédération Angolaise de Football

"Les objectifs du Président Alves Simões, à savoir la professionnalisation du championnat national et le développement du football féminin, garantiront davantage de succès sportifs à l’avenir. Le pays est également devenu le premier pays d’Afrique à accueillir un atelier du Programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA en début d’année, ce qui montre clairement que notre sport évolue également dans la bonne direction en dehors du terrain."

L’atelier du Programme de professionnalisation des ligues et des clubs de la FIFA, qui s’est tenue à Luanda en juillet dernier, a réuni deux représentants de chacun des 16 clubs de l’élite angolaise, ainsi que le Président et le Directeur général de l’Association nationale des clubs angolais de football (ANCAF).

"Tout d’abord, je voudrais remercier le Président (de la FIFA) (Gianni) Infantino et le Secrétaire Général (de la FIFA) de m’avoir donné l’opportunité d’évoquer certaines questions concernant l’Angola. Nous avons été très bien accueillis" a-t-il déclaré. "Et je voudrais lui dire que nous soutenons la personne derrière cette grande famille de clubs, de joueurs et de tous ceux qui travaillent pour l’amélioration du football. Nous avons vraiment été bien accueillis et nous sommes très heureux et satisfaits."