Obsèques d’Issa Hayatou : le Président de la FIFA salue “un ambassadeur du football dans le monde entier”

“On dit toujours que le football unit les peuples, unit les gens, peu importe leur provenance. Et Issa Hayatou, avec son œuvre remarquable et remarquée par le monde entier, a su contribuer à cette union. Il a su être un ambassadeur du Cameroun dans le monde entier. Il a su être ambassadeur du football dans le monde entier. Un ambassadeur de ces valeurs de famille et d’unité, qui nous amènent tous aujourd’hui ici.”

Présents aux côtés de la famille et des proches du défunt, Patrice Motsepe, vice-président de la FIFA et président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, accompagné de plusieurs membres de l’administration de la FIFA, Samuel Eto’o, président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) et de nombreux présidents d’associations membres de la FIFA et officiels de la CAF se sont joints au deuil.