L’inter Miami peut écrire son histoire sur la scène mondiale grâce à sa qualification pour le Mondial des clubs 2025™, estime le Président de la FIFA

M. Infantino a assisté au dernier match de la saison régulière de Major League Soccer (MLS) contre New England Revolution au Chase Stadium de Fort Lauderdale, et a annoncé lui-même leur qualification lors de la célébration de l’équipe sur le terrain à l’issue du match. L’Inter Miami s’est imposé 6-2 grâce à un triplé en fin de match de son capitaine, Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA.

"C’était vraiment un moment incroyable de pouvoir dire en direct aux supporters de l’Inter Miami, qui a fait une saison incroyable, avec un record de buts, etc., qu’ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA", a déclaré le Président de la FIFA, qui a félicité les propriétaires du club, Jorge Mas, José Mas et David Beckham. "Ils font désormais officiellement partie des 32 meilleurs clubs du monde, après quelques années d’existence seulement. Ils peuvent maintenant commencer à écrire leur histoire sur la scène internationale."

L’Inter Miami CF est devenu l’avant-dernier club à décrocher son billet pour la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ après avoir remporté le Supporters’ Shield 2024 de la MLS, confirmant ainsi sa domination tout au long de la saison régulière de MLS. Grâce à une saison exceptionnelle et régulière de 34 matches, le club s’est adjugé le bouclier à deux rencontres de la fin et a terminé avec un total record de 74 points.

L’Inter Miami ouvrira la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, la compétition mondiale des clubs la plus inclusive et basée sur les résultats, en tant qu’équipe hôte et jouera le match inaugural dans sa ville natale, au Hard Rock Stadium de Miami.