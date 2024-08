L’édition inaugurale de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™, un événement très attendu

"À peine élu l’année dernière, il avait lancé : " Walang maiiwan !" – "Personne ne doit être laissé sur le bord de la route". Avec le recul, je crois que tout le monde au sein de la PFF et, plus largement, de la famille du football philippin a bénéficié de son excellent travail."

"Je lui ai confié que la qualification historique de la sélection féminine pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 m’avait fait grand plaisir. Le président Gutierrez et son équipe pourront tirer profit de cette expérience au moment d’accueillir la toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA et maintenir ainsi la dynamique de développement du football féminin dans leur beau pays."

"Les Philippines seront un hôte fantastique. Je suis certain que le président Gutierrez et toute la PFF vont nous offrir une compétition inoubliable."

"Nous sommes un pays jeune. Nous sommes 114 millions à vivre aux Philippines et nous sommes convaincus que cette compétition va changer la façon dont les enfants voient le football. Il ne sera plus, à leurs yeux, un simple divertissement, mais une discipline dans laquelle on peut faire carrière et, naturellement, représenter son pays. Ça va tout changer." Actuellement 39e du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola, les Philippines ont fait leurs grands débuts en phase finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA l’été dernier, signant au passage une victoire de prestige face à la Nouvelle-Zélande, l’une des deux pays hôtes.