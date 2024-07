Le Président Infantino rencontre le nouveau président de l’Association Canadienne de Soccer à Paris

"J’ai été ravi de rencontrer le nouveau président de l’Association Canadienne de Soccer, Peter Augruso, et de le congratuler. Nous avons également pu discuter du rôle primordial que lui et ses collaborateurs sont appelés à jouer en cette période particulièrement importante pour le football au Canada", a déclaré le Président Infantino.

"La sélection féminine de football a la possibilité de remporter une deuxième médaille d'or olympique consécutive, tandis que les préparatifs battent leur plein pour la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l'histoire, que le Canada organisera conjointement avec les États-Unis et le Mexique en 2026. Je suis certain que le président Augruso, par son expérience et son amour du football, montrera la voie pour organiser la Coupe du Monde la plus inclusive de l'histoire."