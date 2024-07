Le Président de la FIFA salue les projets de développement du football menés en Ouzbékistan

Pour sa toute première visite en Ouzbékistan, le Président de la FIFA Gianni Infantino a été reçu par le président Shavkat Mirziyoyev en personne. Il n'a pas manqué de saluer la participation du pays aux programmes FIFA Forward et Football for Schools, avant d’assister à un match de première division à Tachkent.

"Si nous avons lancé ce programme ici", a expliqué M. Infantino, "c’est parce que l’Ouzbékistan est un pays important, un grand pays de 37 millions d'habitants. Ce pays adore le football et le programme Football for Schools va permettre à tous les écoliers et toutes les écolières d’apprendre. Ils n’apprendront pas nécessairement – en tout cas, pas uniquement – à jouer au football ; ils apprendront des valeurs, les valeurs du football : le respect, la tolérance et l’esprit d'équipe. Il s’agit de valeur essentielles pour un jeune pays riche d’une longue histoire, comme l’Ouzbékistan."