Le Président de la FIFA rencontre le Président de la FEDOFUTBOL

Gianni Infantino et José Deschamps, Président de la Fédération dominicaine de football (FEDOFUTBOL), se sont rencontrés dans les bureaux de la FIFA à Paris

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le Président de la FEDOFUTBOL, José Deschamps, se sont rencontrés dans les bureaux de la FIFA à Paris pour évoquer le développement du football en cette année riche en football pour le pays caribéen.

Le développement du football dominicain est manifeste cette année. Tandis que l'équipe masculine U-23 de la République dominicaine s'apprête à participer pour la première fois au Tournoi Olympique de Football masculin, le pays accueillera en octobre et novembre son tout premier tournoi de la FIFA avec la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA .

José Deschamps, qui a été élu Président de la FEDOFUTBOL pour un mandat de quatre ans en avril dernier, a déclaré que l'enthousiasme était palpable dans le pays. Les raisons ? La participation de la République dominicaine au Tournoi Olympique de Football masculin et l'organisation des phases finales de la Coupe du Monde Féminine U-17, signes indéniables de l'essor du football au sein du pays et de la région.

"Ce fut un réel plaisir de rencontrer José Deschamps, le Président de la Fédération de football de la République dominicaine, et de lui faire part de mon enthousiasme quant au développement du football en République dominicaine. Je me suis également fait un plaisir de le féliciter pour ce qui s'annonce être une année mémorable pour son pays passionné de football. L'équipe masculine va participer pour la première fois au Tournoi Olympique de Football et le pays va ensuite organiser son premier tournoi de la FIFA, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA", a déclaré M. Infantino avant d'ajouter :