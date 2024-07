Le Président de la FIFA reçoit Eric Fok, son homologue de la Fédération de Football de Hong Kong

Eric Fok, le président de la Fédération de Football de Hong Kong, Chine (HKFA), a rencontré Gianni Infantino dans les locaux de la FIFA à Paris, pour évoquer en sa compagnie le développement du football sur son territoire. Hong Kong peut s’enorgueillir d’une riche histoire dans le domaine sportif, marquée notamment par une troisième place lors de la toute première Coupe d'Asie des Nations de l'AFC, organisée sur ses terres en 1956. S’il a fallu attendre 2023 pour voir l’équipe nationale renouer avec la phase finale de l’épreuve continentale, cette performance témoigne des progrès réalisés ces dernières années. "Nous avons discuté de collaborations et de projets passés et à venir. La Fédération de Football de Hong Kong, Chine a fait un usage judicieux des fonds de FIFA Forward. Elle a notamment élargi le champ de l’assistance vidéo à l’arbitrage, en l’intégrant à ses compétitions féminines et de jeunes, un an seulement après son introduction", a expliqué le Président Infantino.

Le programme de développement Forward de la FIFA a également soutenu la promotion des première, deuxième et troisième divisions du championnat de Hong Kong, ainsi que de la Sapling Cup, de la Hong Kong FA Cup et de la FA Cup Junior Division. Toutefois, l’influence bénéfique de la FIFA ne se limite pas aux abords du terrain.

"Nous avons également parlé de l’importance du football dans le domaine de l’éducation et singulièrement du programme Football for Schools de la FIFA, ainsi que de ses retombées positives pour les écoliers hongkongais. Cette initiative a contribué à rendre le football plus accessible aux filles et aux garçons. Nous avons aussi réfléchi à de nouvelles façons de proposer toujours plus d’opportunités et d’unir le monde à travers le football", a précisé Gianni Infantino.