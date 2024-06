Le Président de la FIFA organise une réunion consacrée à la préparation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Gianni Infantino et plusieurs dirigeants de la FIFA se sont retrouvés à Miami pour faire le point sur l’avancée des préparatifs

Les 16 villes hôtes travaillent d’arrache-pied sur ce projet

Disputée au Canada, aux États-Unis et au Mexique, la Coupe du Monde la plus inclusive de tous les temps réunira 48 pays

Le Président de la FIFA et plusieurs dirigeants de la FIFA se sont réunis dans les bureaux de Miami en compagnie de responsables de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Au cours de leurs échanges, ils ont pu faire le point sur un certain nombre de sujets en lien avec cette édition historique, qui mettra aux prises 48 équipes.

Victor Montagliani, vice-président de la FIFA et président de la Concacaf, a participé aux débats par audioconférence, tandis que d’autres dirigeants de la FIFA étaient présents en personne pour évoquer des questions opérationnelles concrètes. Le calendrier s’accélère puisque le coup d’envoi de cette édition, considérée comme la plus inclusive à ce jour, aura lieu le 11 juin 2026 à Mexico.

Les participants ont fait le point sur les préparatifs dans les 16 villes hôtes (11 aux États-Unis, trois au Mexique et deux au Canada) et dans les stades qui accueilleront les 104 matches de la compétition. La question des visas a également été abordée car elle concerne au premier chef les millions de supporters qui se rendront en Amérique du Nord pour assister au plus grand événement sportif unidisciplinaire au monde. La sûreté et la sécurité figurait aussi à l’ordre du jour, tout comme l’engagement des autorités locales et nationales.

"Aujourd’hui, nous avons organisé une réunion importante sur les préparatifs pour la Coupe du Monde 2026. Tout se déroule très bien mais, naturellement, il y avait de nombreux sujets à aborder avec les différentes villes hôtes", a expliqué le Président de la FIFA.

"Toutes ces villes hôtes ne disposeront pas seulement d’un stade, d’un site d’entraînement et des hôtels nécessaires ; elles proposeront également des zones réservées et des festivals ouverts aux supporters du monde entier, qui viendront profiter de l’ambiance de la Coupe du Monde et des matches disputés dans ces villes".

"Chaque municipalité a sa façon à elle d’aborder ces projets, mais toutes partagent le même enthousiasme. Cette diversité contribuera certainement au succès de la Coupe du Monde et permettra au football – ou au soccer – d’unir le monde."

Il faudra cependant attendre la fin du tournoi de barrage intercontinental, qui aura lieu en mars 2026, pour connaître la liste complète des participants. Cette réunion a aussi été l’occasion d’envisager plusieurs sites potentiels pour cette compétition, au cours de laquelle six équipes (deux représentants de la Concacaf et un de l’AFC, de la CAF, de la CONMEBOL et de l’OFC) s’affronteront pour tenter de remporter l’un des deux derniers billets pour la phase finale.