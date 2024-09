Le Président de la FIFA félicite le Premier ministre espagnol des nombreux succès de son pays sur le terrain

L’Espagne est candidate à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, aux côtés du Maroc et du Portugal

Gianni Infantino a rencontré Pedro Sánchez à New York

À l’occasion d’une rencontre organisée à New York (États-Unis) en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a félicité Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, des excellents résultats obtenus par les différentes sélections nationales de son pays. Les deux hommes ont également évoqué la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ et la candidature conjointe de l’Espagne, du Maroc et du Portugal, avant de se pencher ensemble sur le pouvoir unificateur du football.