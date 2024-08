Le Président de la FIFA et son homologue de World Athletics, Lord Sebastian Coe, se rencontrent à Paris

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et son homologue de World Athletics, Lord Sebastian Coe, se sont rencontrés à Paris dans le cadre des Jeux Olympiques d’été 2024.

Sebastian Coe se trouve dans la capitale française pour la dernière semaine des Jeux, lors de laquelle les épreuves d’athlétisme battent leur plein et qui aura pour points d’orgue les finales des Tournois Olympiques de Football masculin (vendredi) et féminin (samedi).

"J’ai été ravi d’accueillir le président de World Athletics et double champion olympique, Lord Sebastian Coe, dans les bureaux de la FIFA à Paris", a déclaré Gianni Infantino.

"Sebastian Coe possède l’un des plus grands palmarès du demi-fond mondial, et il comprend mieux que quiconque la place que le sport peut occuper dans la société. C’était enrichissant de pouvoir échanger avec lui sur la manière dont tous les sports – notamment le football – peuvent contribuer à changer des vies.

Sebastian Coe a donné écho aux propos du Président de la FIFA : "J’ai souvent répété que l’athlétisme et le football sont les sports les plus universels qui soient. Ils sont pratiqués par des millions de gens partout dans le monde et constituent une composante majeure du paysage sportif de nombreux pays."