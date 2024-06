Le président de la FIFA et le président du Soudan du Sud inaugurent le stade national de Juba

Gianni Infantino et le président Salva Kiir Mayardit ont accompagné le président de la Fédération Sud-Soudanaise de Football Augustino Parek à l’inauguration de la fin des travaux du stade national

La FIFA a contribué pour près de 7 millions de dollars à ce projet dans la capitale du Soudan du Sud

Le programme FIFA Forward 3.0 facilitera d’autres améliorations et participera à la construction du premier centre technique national du plus jeune pays du monde

Gianni Infantino, le président de la FIFA, était présent pour assister à l’inauguration du stade national de Juba, en compagnie de Salva Kiir Mayardit, président du Soudan du Sud, d’Augustino Parek, président de la Fédération Sud-Soudanaise de Football (SSFA), et de plusieurs dirigeants africains de premier plan.

La cérémonie marquant la fin des travaux de rénovation s’est déroulée en marge du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ face au voisin soudanais.

"Aujourd'hui, je suis un homme comblé. Nous sommes réunis pour une grande occasion. Nous assistons ensemble à un événement qui fera date dans l’histoire du Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde", a déclaré Gianni Infantino à l’occasion de sa troisième visite dans ce pays, indépendant depuis 2011. Des écoliers étaient venus l’accueillir avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire : "Bienvenue dans votre second foyer !"

"C’est un beau moment. Nous avons l’opportunité de mettre en avant le Soudan du Sud et la jeunesse de ce pays qui regorge de talent. Il est de notre responsabilité conjointe de lui donner sa chance. Les footballeurs les plus talentueux auront désormais la chance de se produire dans ce stade national flambant neuf. La FIFA a contribué à ces travaux, mais ce que nous voyons est avant tout le résultat d’un effort collectif. Aujourd’hui, nous avons sous nos yeux l’un des plus beaux joyaux du Soudan du Sud."

Le Président de la FIFA Gianni Infantino en visite au Soudan du Sud 01:38

En effet, le stade a pu être rénové grâce aux fonds de la FIFA. Le programme de développement Forward de la FIFA, qui soutient les projets d’infrastructure des associations membres depuis sa création en 2016, a contribué à ce projet à hauteur de 5,1 millions de dollars. La somme de 1,8 million de dollars, prélevée sur le plan d'aide de la FIFA contre le Covid-19, a permis de compléter le budget. Cette somme a permis de construire quatre vestiaires, des bancs de touche, une tribune des médias, plusieurs zones VIP et d’autres installations pour faire de cette enceinte un stade moderne de 7 000 places.

"Au nom de la Fédération Sud-Soudanaise de Football, de tous les footballeurs et du pays tout entier, j’ai le plaisir d’accueillir aujourd’hui le Président de la FIFA. Sa présence parmi nous est source d’optimisme", a fait savoir le président Parek pendant l’inauguration. "Il nous a beaucoup aidés. C’est lui qui a lancé les projets Forward car il tenait à voir le stade national de Juba rénové. Il a transmis son énergie aux employés et aux départements de la FIFA concernés par cette initiative. Monsieur le Président, je suis sincèrement ravi de vous accueillir au Soudan du Sud."

Le plan d'aide de la FIFA contre le Covid-19 a permis de venir en aide aux fédérations touchées par les conséquences économiques de la pandémie. Le remboursement de la SSFA sera directement prélevé sur les 8 millions de dollars auxquels elle pouvait prétendre sur le prochain cycle de quatre ans de FIFA Forward. Grâce à l’excellente santé financière du programme, dont les investissements ont été multipliés par sept depuis 2016, la SSFA pourra poursuivre ses efforts en vue de satisfaire aux normes de la CAF et de la FIFA, en ajoutant un système d’éclairage et un écran géant.

Un centre technique national répondant aux spécifications de la FIFA, devrait également ouvrir ses portes à Nesitu, à l’est de Juba. Cet établissement, qui sera achevé d’ici juillet 2025, n’aura pas seulement pour but de fournir aux équipes nationales sud-soudanaises les meilleures conditions d’entraînement et de préparation ; il permettra également de renforcer les capacités de la SSFA sur le terrain et en dehors pour maintenir le pays sur sa trajectoire ascendante.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino en visite au Soudan du Sud Previous 01 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 02 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 03 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 04 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 05 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 06 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 07 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 08 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 09 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 10 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 11 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 12 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 13 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 14 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 15 / 16 FIFA President Visit to South Sudan 16 / 16 FIFA President Visit to South Sudan Next

"Aujourd’hui, le monde est uni à Juba, au Soudan du Sud", s’est réjoui le président de la FIFA avant d’assister au match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 programmé deux ans exactement avant le coup d’envoi de la phase finale, qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique.