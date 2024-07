Le Président de la FIFA accueille des associations membres à Paris avant les Tournois olympiques de football 2024

Le Président de la FIFA affirme que les Jeux olympiques sont un moment “ d’unité et de paix “ à travers le monde

Les Tournois olympiques de football se dérouleront dans six villes différentes du 24 juillet au 10 août

Le Président de la FIFA Gianni Infantino a lancé les tournois masculin et féminin de football des Jeux olympiques d’été 2024, à Paris, en s’adressant aux représentants des équipes présentes dans la compétition au nouveau bureau de la FIFA, dans la capitale française.

Les Jeux auront lieu à Paris entre le 26 juillet et le 11 août. Toutefois, pour le football, les matchs débuteront avant la cérémonie d’ouverture, le 24 juillet, et atteindront leur terme le 10 août avec le match pour la médaille d’or féminine. Cette rencontre sera disputée après la finale masculine pour la première fois.

FIFA President Gianni Infantino welcomes member associations to Paris

"La FIFA a été créée il y a 120 ans, en 1904, à quelques mètres d’ici. Si vous descendez au coin de la rue, c’est la rue Saint-Honoré. C’est le lieu où, en 1904, sept personnes, six fédérations et un club, ont décidé de créer la FIFA. Regardez maintenant ce qu’elle est devenue : une organisation comptant 211 pays. C’est plus que les Nations unies ou que n’importe quelle autre organisation. [La FIFA] unit vraiment le monde autour de la même passion : le football."