Le Président de la FIFA à Vancouver pour suivre les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

"La Coupe du Monde 2026 fait escale au Canada, aux États-Unis et au Mexique, mais elle fait aussi escale à Vancouver. J’ai eu la chance de visiter son stade, qui est absolument incroyable ! Et les travaux qui y sont effectués permettront de le rendre encore plus exceptionnel. Il pourra recevoir quelque 55 000 supporters à chaque match durant la Coupe du Monde", s’est réjoui Gianni Infantino. Ce dernier a eu l’occasion de visiter le BC Place Vancouver avec la ministre canadienne des Sports et de l’Activité physique, l’honorable Carla Qualtrough, accompagnée de la sous-ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport, Neilane Mayhew, du maire du Vancouver, Ken Sim, ainsi que du vice-président de la FIFA et président de la Concacaf, Victor Montagliani. Étaient également présents Ken Cretney, président et directeur-général de PavCo ; Rehana Din, directrice opérationnelle de PavCo ; Chris May, directeur général de BC Place Vancouver et de PavCo ; Jessie Adcock, directrice exécutive du Comité Organisateur Local de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à Vancouver ; Axel Shuster, président directeur général et directeur sportif du Vancouver Whitecaps FC ; Tosaint Ricketts, chargé de la Liaison avec le club et de l’implication des joueurs au Vancouver Whitecaps FC, et Karina Leblanc, directrice générale et présidente des Opérations footballistiques du Portland Thorns FC.