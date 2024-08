Le président de la Fédération togolaise de football remercie Gianni Infantino de la FIFA pour le soutien apporté à l’amélioration des infrastructures

Gianni Infantino a rencontré Kossi Guy Akpovy, président de la Fédération togolaise de football

M. Akpovy a déclaré que le président de la FIFA méritait d’être félicité pour son travail en faveur du football africain

FIFA Forward a joué un rôle majeur dans le développement d’infrastructures au Togo

Le président de la Fédération togolaise de football (FTF) a remercié Gianni Infantino pour le soutien apporté par la FIFA à l’amélioration des infrastructures footballistiques du pays et a fait l’éloge de son travail pour le football africain.

Le président de la FIFA a rencontré son homologue togolais Kossi Guy Akpovy à Paris, en France, où ils ont discuté des futurs projets FIFA Forward dans le pays d’Afrique de l’Ouest, y compris un éventuel centre technique national, et davantage d’opportunités pour les femmes de pratiquer le football.

Gianni Infantino a salué le leadership de M. Akpovy depuis que ce dernier est devenu président de la FTF en 2016. "J’ai pu voir combien le football dans son pays a bénéficié de son énergie et de son intelligence. Sa détermination à faire progresser les choses est admirable. Nous avons échangé sur la façon dont le programme FIFA Forward peut continuer à améliorer les infrastructures footballistiques à tous les niveaux dans son pays.

Nous avons également discuté de la collaboration entre la FTF et l’Agence de coopération internationale allemande (GIZ), et de la façon dont celle-ci peut faire avancer le football togolais en permettant l’émancipation des femmes et des filles, en offrant davantage de possibilités de pratiquer le sport que nous aimons tous.

La FTF est l’une des 16 organisations – dont trois associations membres de la FIFA – à bénéficier de fonds dans le cadre du programme Sport for Women's Empowerment, fruit d’une collaboration entre la FIFA et la GIZ, au nom du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, et mis en œuvre par l’ONG La Guilde.

M. Akpovy a déclaré que FIFA Forward avait déjà contribué à équiper le Togo de terrains synthétiques et à améliorer les bureaux de la FTF.

"Grâce à ces terrains synthétiques, nos équipes peuvent désormais disputer tous leurs matches de championnat en toute saison. Aujourd’hui, sans les terrains synthétiques construits grâce au soutien de FIFA Forward, nous ne pourrions pas jouer tous nos matches sur gazon. Nous avons pu demander à tous les clubs de se doter d’un terrain en herbe ou synthétique afin qu’ils disposent chacun d’un site d’entraînement.

Je tiens à remercier Gianni [Infantino] car le Programme FIFA Forward nous a également permis de construire des locaux pour nos équipes administratives. En ce qui concerne notre administration, nous avons fait des progrès importants et encourageants. Aujourd’hui, il est clair pour tout le monde que la Fédération togolaise de football est allée de l’avant dans l’intérêt de toutes les personnes impliquées dans le football."

La discussion a également porté sur les projets futurs, y compris le centre technique. "Le dossier est prêt et nous poserons bientôt la première pierre pour lancer les travaux de construction. C’est une chance pour la jeunesse et nous pourrons utiliser ce projet pour encourager les talents. Les jeunes joueurs pourront surtout améliorer leurs performances et envisager, à terme, d’être sélectionnés en équipe nationale.

Je voudrais une fois de plus féliciter le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a beaucoup de mérite pour son travail en faveur du football mondial, et en particulier du football africain."