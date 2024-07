Le développement du football au cœur des échanges avec le Président de la Fédération Botswanaise de Football

La sélection masculine du Botswana compte actuellement six points dans le Groupe G des qualifications de la CAF pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. De son côté, l’équipe féminine a validé son billet pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2024 – qui se déroulera au Maroc – lors du second tour de qualification. "Nos discussions ont également porté sur le Programme Forward et sur le Programme de développement des talents de la FIFA. Ce dernier vise à aider nos associations membres à former les jeunes joueurs et joueuses et à leur permettre d’exprimer leur plein potentiel", a poursuivi le Président de la FIFA. "Nous avons par ailleurs évoqué l’un de nos objectifs stratégiques qui consiste à offrir aux sélections nationales davantage d’opportunités de jouer, et j’ai profité de l’occasion pour assurer le Président Letshwiti du soutien sans faille de la FIFA. Je suis impatient de voir les Zèbres disputer des compétitions internationales dans les années à venir."