La FIFA soutient les projets de développement des infrastructures et de participation de la Guinée

Le Président de la FIFA rencontre Bouba Sampil, président de la Fédération guinéenne de football

La rencontre a eu lieu au bureau de la FIFA à Paris, France

Les échanges ont porté sur les projets de construction d’infrastructures et sur l’implication des jeunes dans le football

Lors d’une rencontre avec Bouba Sampil, président de la fédération guinéenne de football (FÉGUIFOOT), et Haba Keamou Bogola, ministre de la Jeunesse et des Sports, Gianni Infantino a promis de soutenir les projets de développement des infrastructures de football et d’augmentation de la participation en Guinée.

La rencontre a eu lieu au bureau de la FIFA à Paris, en France, et a fait suite à la première participation de la Guinée au Tournoi Olympique de football masculin depuis 56 ans. Gianni Infantino avait déjà rencontré M. Sampil lors de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire en janvier 2024, peu après l’élection de ce dernier à la présidence de la FÉGUIFOOT.

"La Guinée est un pays qui aime le football et qui a beaucoup de potentiel. Nous avons parlé de l’impact des FIFA Series sur l’équipe nationale masculine, qui a beaucoup progressé, comme en témoigne sa qualification pour le Tournoi Olympique de Football masculin", a déclaré le Président de la FIFA. La Guinée a affronté le Vanuatu et les Bermudes lors de leurs matches de FIFA Series™ en mars 2024, qui se sont déroulés en Arabie saoudite.

"Le Président Sampil m’a également informé de leurs projets, suite à notre rencontre en janvier dernier, et je l’ai assuré du soutien total de la FIFA pour ses projets de développement des infrastructures, avec la construction de trois nouveaux terrains synthétiques. Nous avons également discuté des moyens permettant de stimuler la participation, d’identifier et de développer les talents dans ce beau pays".

M. Sampil a déclaré que la qualification olympique était une preuve que le football guinéen progressait. "Nous avons lancé des projets de développement du football par l’intermédiaire de la FIFA. Nous participons à la Coupe d’Afrique des Nations U-17 (CAF U-17). Nous avons créé une équipe de beach soccer, et la ligue de football féminin est opérationnelle. Nous pensons donc être en bonne voie pour développer notre football".

M. Bogola a déclaré que le gouvernement guinéen envisageait de mettre à disposition des sites pour les projets de football, notamment trois terrains synthétiques qui seront installés à Mamou, Faranah et Nzérékoré. "Nous avons remercié Gianni Infantino pour tout ce qu’il fait pour notre football. Je lui ai fait part de la volonté du gouvernement de coopérer en mettant à disposition des sites pour que les projets puissent être réalisés".

La FÉGUIFOOT a déjà utilisé le soutien de FIFA Forward pour lancer une opération de détection pour les adolescents. Au total, 23 654 jeunes footballeurs, dont des filles, ont participé à la phase préliminaire et les meilleurs ont été sélectionnés pour intégrer deux académies à Nongo et à Kindia, où ils devront combiner éducation et football.

Bouba Sampil, président de la Fédération guinéenne de football 00:53

"Pour nous, le football a un rôle très important à jouer concernant l’engagement des jeunes. Nous disons toujours que nos jeunes ont 24 heures dans la journée : huit heures de sommeil, six heures d’école, ce qui leur laisse dix heures, et nous devons faire en sorte qu’ils s’investissent durant ce laps de temps. Le football leur prend au moins trois ou quatre heures par jour", a déclaré M. Bogola.

Toutefois, il a ajouté que cela créait quelques difficultés en matière d’infrastructures, de personnel et d’administration. Par ailleurs, la participation à un plus grand nombre de compétitions des équipes nationales nécessiterait davantage de dépenses et la FIFA pourrait apporter son aide dans tous ces domaines.