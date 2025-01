La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ « mettra du baume au cœur de tout un chacun »

« Vous allez contribuer à l’organisation d’un événement unique », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino, aux représentants des 16 villes hôtes

Un séminaire de deux jours s’est déroulé à Miami (États-Unis) afin d’aborder différents sujets relatifs à la tenue de la Coupe du Monde

Avec son plateau étendu à 48 équipes, l’édition 2026 de la compétition verra plus de cinq millions de spectateurs se rendre en Amérique du Nord, tandis que six milliards de personnes devraient suivre les matches à travers le monde

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré aux représentants des 16 villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ que « l’ambiance de fête » qu’elles mettront en place aura des retombées positives à très grande échelle.

Le 27 janvier 2025 marquera le début d’un compte à rebours symbolique, puisque 500 jours sépareront alors les amateurs de football du coup d’envoi de la compétition qui sera donné le jeudi 11 juin 2026 à l’Estadio Azteca de Mexico. L’événement, qui s’étendra sur 39 jours, devrait attirer pas moins de cinq millions de spectateurs au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Par ailleurs, six milliards de personnes à travers le monde devraient suivre les 104 matches au programme.

En effet, avec le passage de 32 à 48 équipes participantes, davantage de supporters issus d’un plus grand nombre de pays s’intéresseront au déroulement de cette Coupe du Monde, dont le vainqueur sera sacré le dimanche 19 juillet 2026 au stade de New York – New Jersey. Le Président de la FIFA a évoqué avec les représentants des villes hôtes les célébrations qu’ils contribueront à mettre en place.

« Comme vous le savez, la Coupe du Monde de la FIFA est bien plus qu’un simple événement sportif. Elle s’est affirmée comme un véritable phénomène social, unique en son genre, capable de rassembler des personnes issues des quatre coins de la planète », a déclaré Gianni Infantino à l’occasion du séminaire destiné aux villes hôtes organisé dans les bureaux de la FIFA de Miami.

« Alors que chaque jour apport son lot de tragédies, c’est une chance extraordinaire de pouvoir organiser, ensemble, un événement capable de mettre du baume au cœur de tout un chacun et de générer des émotions fortes, dans la victoire comme dans la défaite.

« Pendant un peu plus d’un mois, des hommes et des femmes du monde entier, enfants, parents, grands-parents, auront les yeux rivés sur l’Amérique du Nord afin de célébrer le football. Je pense que c’est un véritable honneur et un privilège pour nous toutes et tous de préparer cette grande fête. Je peux d’ores et déjà vous promettre que cette Coupe du Monde restera dans les mémoires. »

L’objectif du séminaire est de peaufiner les préparatifs dans l’ensemble des trois pays hôtes et des villes hôtes au travers de sessions axées sur différents thèmes. De la billetterie et l’hospitalité en passant par les transports, la sûreté et la sécurité ou encore les FIFA Fan Festivals et l’expérience supportariale, ce séminaire vise à aider les villes hôtes à faire en sorte que tout le monde, des supporters aux communautés locales, puisse profiter de cette compétition historique.

« Le but, bien évidemment, est que nous prenions toutes et tous du plaisir. Car si nous prenons du plaisir, ça sera également le cas des personnes qui viendront assister à la Coupe du Monde. Notre objectif et votre objectif, en tant que villes hôtes, est de marquer positivement la vie des individus », a ajouté le Président de la FIFA.