José Maria Neves, président du Cap-Vert, rend visite à Gianni Infantino à Paris

"J’ai félicité le président Neves pour les formidables progrès réalisés par le football cap-verdien ces dernières années et nous avons profité de l’occasion pour évoquer le rôle du football dans l’éducation et la société", a déclaré M. Infantino.

"Le Cap-Vert nourrit une grande passion pour le football et son potentiel est énorme, comme j’ai pu le constater lors de ma visite sur place il y a quelques années. Le pays a utilisé les fonds du programme FIFA Forward à bon escient pour moderniser ses infrastructures et rendre le football plus accessible aux jeunes filles et garçons. Je suis sûr que nous verrons émerger de nouveaux joueurs talentueux dans quelques années."