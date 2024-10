Le Président de la FIFA remercie Hisense et salue une nouvelle ère pour le football de clubs

La Coupe du Monde des clubs de la FIFA™ à 32 équipes sera la compétition de clubs la plus inclusive jamais jouée

Le partenariat est reflet d’une formidable évolution dans la relation entre les deux organisations qui a débuté il y a sept ans, a été annoncé lors d’un événement spécial à Shanghai, en Chine, par le Président de la FIFA et le président du groupe Hisense, Jia Shaoqian.

M. Infantino a dit : " Nous savons tous que cela représente le début d’une nouvelle ère dans le football de clubs - la plus grande et la meilleure compétition de clubs que le monde ait jamais vu. C’est un tournoi ouvert et inclusif, car pour participer, il est évidemment nécessaire de se qualifier. Chaque club dans le monde a une chance de prendre part à la Coupe du Monde des clubs (de la FIFA). " Il a ajouté : "C’est une nouvelle compétition qui, pour la première fois dans l’histoire du football, rassemble les 32 meilleurs clubs du monde. Elle permettra de déterminer qui sera officiellement le champion du monde (de la FIFA) - autrement dit le meilleur club du monde."