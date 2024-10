Gianni Infantino s’engage pour des stades sûrs à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le Président de la FIFA a pris la parole lors du premier séminaire d’information sur la sûreté et la sécurité, organisé à Atlanta (États-Unis)

Selon lui, les instances dirigeantes du football doivent "veiller à ce que les stades soient sûrs et accueillants pour tout un chacun"

La nouvelle plateforme d’apprentissage de la FIFA sur la sûreté et la sécurité doit permettre d’approfondir les connaissances en la matière en vue des deux rendez-vous planétaires

S’adressant aux personnes participant au premier séminaire d’information sur la sûreté et la sécurité en vue de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Gianni Infantino, Président de la FIFA, a réaffirmé le devoir de son organisation de proposer des stades sûrs.

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui réunira 32 équipes, se tiendra aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. Les 63 matches seront disputés dans 12 villes hôtes. Avec leurs voisins canadien et mexicain, les États-Unis coorganiseront également l’été suivant la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, sur 16 sites au total. Des millions de spectateurs du monde entier sont attendus pour les deux événements.

"Il incombe à la FIFA, aux six confédérations et à nos 211 associations membres de veiller à ce que les stades de football soient sûrs et accueillants pour tout un chacun et à ce que les spectateurs puissent s’exprimer librement, sans toutefois mettre quiconque en danger", a expliqué le Président Infantino dans une allocution vidéo diffusée lors de ce séminaire à Atlanta (États-Unis).

"En sa qualité d’instance dirigeante du football mondial, la FIFA a la responsabilité toute particulière de définir des exigences et des normes, mais aussi de fournir le soutien et l’expertise nécessaires en matière de sûreté et de sécurité. L’historique des incidents et les leçons qui en ont été tirées soulignent le besoin d’évaluer constamment les risques et de ne pas verser dans l’autosatisfaction."

"Pour accompagner nos associations membres, nous avons lancé notre plateforme d’apprentissage sur la sûreté et la sécurité, qui apporte des connaissances essentielles, des conseils et des ressources supplémentaires. Nous avons également publié nos Directives pour les stades. La sûreté et la sécurité en dehors des stades sont d’autres aspects importants de notre mission, et ce séminaire mettra en avant la nécessité de travailler de façon coordonnée avec vous et avec les autorités locales telles que la police, les pompiers ou les services médicaux."

Atelier de la FIFA sur la sécurité | Le Président de la FIFA, Gianni Infantino 03:35

La gestion des foules, la préparation aux situations d’urgence et l’encadrement des supporters font partie des autres sujets figurant à l’ordre du jour de ce séminaire de deux jours, de même que l’évaluation et le contrôle des risques en matière de discrimination, racisme et homophobie, ou encore le partage des informations.

Les personnes participantes – parmi lesquelles se trouvent les membres d’un panel des confédérations sur la sûreté et la sécurité ainsi que des professionnels du domaine pour les différentes villes hôtes – bénéficieront en outre d’une vue d’ensemble des bonnes pratiques et des enseignements tirés de l’EURO et de la finale de la Ligue des Champions de l’UEFA 2024 ainsi que des matches de Major League Soccer.

"Comme je l’ai dit à l’occasion du sommet des villes hôtes en mars cette année, des centaines de milliers de supporters se rendront dans vos villes pour la Coupe du Monde 2026 dans un esprit de paix et de joie", a poursuivi le Président Infantino. "Ils veulent faire la fête et s’amuser. Nous devons les accueillir du mieux possible et mettre en place pour eux un environnement sûr, dans lequel ils peuvent s’exprimer librement. Si nous y parvenons, c’est tout le football qui en sortira gagnant."