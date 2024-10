Gianni Infantino salue l’accord historique entre la FIFA et Lenovo

Lenovo sera le partenaire technologique officiel de la FIFA et couvrira la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ainsi que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Cette nouvelle alliance va mettre la technologie de pointe au service du développement et de l’accessibilité du football

"La FIFA est prête à explorer la technologie et l’intelligence artificielle pour le bien et l’unité du football mondial", a déclaré le Président de la FIFA

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a salué le nouvel accord entre la FIFA et Lenovo. À ses yeux, en effet, ce partenariat révolutionnaire va permettre de rapprocher le football et les supporters.

À l’occasion de son prestigieux événement Tech World ‘24 organisé à Seattle (États-Unis), la multinationale a annoncé qu’elle serait désormais le partenaire technologique officiel de la FIFA. L’accord porte sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique, sur la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ au Brésil, ainsi que sur d’autres compétitions.

Les nombreuses technologies et innovations de Lenovo, notamment ses avancées spectaculaires dans le domaine de l’IA (intelligence artificielle), seront directement intégrées aux deux rendez-vous majeurs de 2026 et 2027 afin de proposer une expérience de qualité aux supporters comme aux diffuseurs, mais aussi de démocratiser l’accès aux données footballistiques à travers le monde.

"Je suis très heureux de me trouver ici en compagnie de tous ces leaders de la technologie mondiale. La collaboration qui s’engage aujourd’hui va tout changer, non seulement pour la FIFA et Lenovo, mais aussi pour le football – ou 'soccer' comme vous l’appelez aux États-Unis", a déclaré Gianni Infantino depuis Seattle, l’une des villes hôtes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et de la Coupe du Monde 2026.

"Notre version du football, celle pratiquée par les Seattle Sounders et le Seattle Reign plutôt que celle des Seattle Seahawks, est la plus populaire à travers le monde", a également rappelé le Président de la FIFA. "Pour continuer d’accompagner l’essor de notre sport, la FIFA nourrit de grandes ambitions dans le domaine de la technologie. Nous avons été à l’origine de grandes innovations par le passé, mais nous sommes convaincus de pouvoir faire encore davantage."

"C’est un moment important pour la FIFA. La Coupe du Monde 2026 sera le plus grand spectacle au monde, une compétition comme on n’en a jamais vu. La Coupe du Monde Féminine au Brésilsera, quant à elle, un événement historique qui prouvera encore une fois que le football unit le monde. Plus de cinq milliards de personnes ont suivi la dernière Coupe du Monde et je suis sûr que nous ferons encore mieux en 2026."

L’édition 2026 sera la première à réunir 48 équipes et à être organisée conjointement par trois pays. La prochaine Coupe du Monde Féminine sera, elle, la première disputée en Amérique du Sud. Pour le Président de la FIFA, ces deux compétitions constituent un écrin parfait pour présenter une utilisation juste et responsable de la technologie au service du message universel du football.

Lenovo nommé partenaire technologique officiel de la FIFA 00:43

"Notre ambition n’est pas uniquement d’unir le monde, mais aussi de connecter des milliards de personnes sur la planète grâce à la technologie et à l’IA. Nous y parviendrons avec l’aide et le concours de Lenovo", s’est-il félicité. "La FIFA est prête à explorer la technologie et l’intelligence artificielle pour le bien du football mondial. Repoussons les limites et rendons le football encore plus accessible et plus juste, partout et pour tout le monde."

Lenovo nommé partenaire technologique officiel de la FIFA Previous 01 / 05 FIFA President Gianni Infantino and Lenovo Chairman and CEO Yuanqing Yang 02 / 05 FIFA President Gianni Infantino and Lenovo Chairman and CEO Yuanqing Yang 03 / 05 FIFA President Gianni Infantino poses for a group picture 04 / 05 FIFA President Gianni Infantino and Lenovo Chairman and CEO Yuanqing Yang 05 / 05 FIFA President Gianni Infantino and Lenovo Chairman and CEO Yuanqing Yang pose for a group picture Next

Cet accord historique permet en outre à Lenovo d’intégrer le groupe des partenaires officiels de la FIFA alors que la prochaine Coupe du Monde et son nouveau format approchent à grands pas.

"Lenovo va contribuer au plus grand événement de l’histoire de l’humanité, le plus regardé, celui qui réunira le plus de pays et, certainement, le plus exigeant en matière de données et de technologie", a déclaré Yuanqing Yang, le PDG de Lenovo, en référence à 2026. "Lenovo est fier d’intégrer votre tradition et votre avenir."