Gianni Infantino salue la mémoire d’Issa Hayatou, ancien Président de la FIFA par intérim

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a rendu hommage à l'ancien président de la Confédération Africaine de Football (CAF) et Président de la FIFA par intérim, Issa Hayatou, décédé hier. Il a rappelé que le dirigeant camerounais avait consacré sa vie aux plus grandes organisations sportives.

"En tant que grand passionné de sport et membre du CIO, il a consacré sa vie à diriger les plus grandes instances du sport. Au nom de la FIFA, je souhaite présenter mes plus sincères condoléances à toute sa famille, ses amis, ses anciens collaborateurs et tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Qu'il puisse reposer en paix."