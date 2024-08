Gianni Infantino reçoit le président de la Fédération Japonaise à Paris

Élu en mars 2024, l’ancien capitaine de la sélection nippone a notamment disputé la Coupe du Monde de la FIFA 2002™ – coorganisée par son pays et la République de Corée – et la Coupe du Monde de la FIFA 2006™ en Allemagne. Après une brillante carrière internationale forte de 71 sélections, Miyamoto a également connu le succès en tant qu’entraîneur à la tête du Gamba Osaka, étant désigné meilleur technicien de la J.League en 2020.

"J’ai été ravi d’accueillir le président de la Fédération Japonaise de Football, Tsuneyasu Miyamoto, dans les bureaux de notre antenne de Paris aujourd’hui. Nous avons discuté du développement du football et abordé les prochains projets Forward de la JFA, qui ne manqueront pas de soutenir et améliorer les impressionnantes performances de ses équipes nationales, notamment dans l’optique de la plus grande Coupe du Monde jamais organisée, en 2026", a déclaré Gianni Infantino.

"Le président Miyamoto sait ce que représente le fait de disputer une Coupe du Monde, et en tant qu’ancien capitaine des Samurai Blue, je suis convaincu qu’il dirigera la JFA avec la même dévotion, énergie et détermination que lorsqu’il était joueur. Je le remercie pour sa visite et je me réjouis de collaborer avec lui afin de faire en sorte que le football unisse tout le monde au Japon, en Asie et dans le monde."