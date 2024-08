Gianni Infantino reçoit le président de la Fédération du Bhoutan, où FIFA Forward déplace les montagnes

Depuis janvier 2018, huit terrains synthétiques ont été implantés à l’ombre de l’Himalaya. Au stade national de Chalimithang, au sein des installations des académies de football pour filles et garçons à Thimphu, sur des sites modernisés à Dagana et Punakha, ainsi que dans des sites éloignés comme Samtse.

"Le développement du football au Bhoutan a été fantastique ces dernières années et j’ai été ravi de voir l’équipe nationale masculine participer aux FIFA Series en début d’année. Le programme FIFA Forward a également contribué, entre autres, à l’aménagement de terrains au Bhoutan, et ce pays est un merveilleux exemple de l’impact positif que cette initiative peut avoir sur le football partout dans le monde."

La BFF optimise ses infrastructures et accorde une attention particulière au développement du football local. En juillet 2023, elle a rejoint le nombre croissant d’associations membres de la FIFA ayant introduit le programme FIFA Football for Schools (F4S), qui vise à enseigner aux enfants le football et les compétences nécessaires au quotidien.

"J’ai également été informé de l’impact positif du programme Football for Schools de la FIFA et j’ai transmis ma gratitude à tous les membres de la BFF pour leur adhésion aux différentes initiatives de la FIFA", a poursuivi M. Infantino. "Tous ceux qui ont vu le président Dasho Ugen Tsechup s’exprimer lors du Sommet du Football de la FIFA 2023 savent qu’il a la clairvoyance et la force nécessaires pour réaliser les ambitions de la BFF en faveur du football dans son pays, et je l’ai assuré du soutien continu de la FIFA dans cette mission".