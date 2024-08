Gianni Infantino : "La FIFA est fière de faire partie de la famille olympique"

Les membres du Mouvement olympique ont été reçus à la Maison de la FIFA à Paris

Le Président de la FIFA a évoqué la capacité du sport à jeter des ponts et rassembler les peuples

Le Président Infantino a remercié le CIO et Paris pour cette "célébration de l’unité"

Accueillant les membres du Mouvement olympique à la Maison de la FIFA à Paris (France), Gianni Infantino est revenu sur la grande tradition olympique du football et a évoqué la façon dont le football et les autres sports peuvent jeter des ponts. De son côté, la vice-présidente du Comité International Olympique (CIO), Nicole Hoevertsz, a remercié la FIFA d’avoir fait en sorte que les Tournois Olympiques de Football se terminent pour la première fois par la finale féminine.

La France affronte ce vendredi l’Espagne au Parc des Princes en finale du tournoi masculin, tandis que la finale féminine opposera demain les États-Unis au Brésil dans cette même enceinte.

Prononçant une allocution devant des membres du CIO et des Comités Nationaux Olympiques (CNO), le Président de la FIFA a remercié le CIO et la ville de Paris pour "la célébration de l’unité, de l’inclusion et du rassemblement de personnes venues des quatre coins de la planète malgré notre monde divisé".

Il a ensuite évoqué l’importance des Jeux Olympiques pour le football. "Ce qui est incroyable, c’est que le football est au programme des Jeux Olympiques depuis le tout début – avant même la naissance de la FIFA – et qu’il n’y a eu que deux olympiades sans football. Nous sommes évidemment fiers de faire partie de la famille olympique et votre présence aujourd’hui nous emplit de chaleur et de joie", a déclaré Gianni Infantino.

Le Président de la FIFA a souligné que la mission de son organisation était de faire grandir le football à l’échelle mondiale et de donner aux jeunes talents du monde entier une chance de se développer. "Dans chaque recoin du monde, chaque fille ou garçon doit pouvoir rêver. Nous devons leur donner une chance, même une petite chance, peu importe où ils se trouvent dans le monde – en Océanie, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Nous devons leur donner une chance de réaliser leurs rêves."

Le Président de la FIFA a également évoqué la façon dont le sport peut rapprocher les peuples. "Ce qui est beau dans ce que nous faisons, et dans ce que nous pouvons faire grâce au football et au sport en général, c’est de mettre de côté nos différences, de jeter des ponts, de se rassembler avec respect et en comprenant que, bien que nous soyons tous différents, nous avons quelque chose en commun", a-t-il déclaré. "Ce point commun, ce sont nos émotions, nos valeurs et notre cœur. C’est ça qui fait que le football et le sport en général nous rassemblent toutes et tous."

Mme Hoevertsz a salué le travail accompli par la FIFA pour développer le football féminin. "Je suis très heureuse, cher Président Infantino, que pour une fois, ce soient les femmes qui disputent le dernier match. Je pense que c’est quelque chose de très spécial. C’est le résultat d’une politique très réfléchie mise en place par la FIFA. Je le sais car je suis membre d’un CNO, et je vois à quel point notre fédération (à Aruba) travaille en permanence pour promouvoir les femmes, car l’avenir est féminin."

"Nous savons que nous avons besoin de plus de femmes à des postes de direction. Nous avons besoin de plus de femmes athlètes, de plus de femmes entraîneures, de plus de femmes arbitres, et vous faites un travail absolument formidable."

Le directeur du Développement du football mondial de la FIFA, Arsène Wenger, a expliqué que suivre les Jeux Olympiques avait été une source d’inspiration, aussi bien pour lui que pour la FIFA. "Quand on voit la joie et le bonheur que cet événement peut procurer, et sa capacité à unir les gens du monde entier, cela ne peut que renforcer notre détermination – la vôtre, la mienne et bien sûr celle de la FIFA et de son Président – à faire toujours plus pour le sport à l’avenir", a déclaré Arsène Wenger. "Cela doit nous pousser à toujours vouloir en faire davantage. Je suis certain que c’est précisément ce que vous ferez. Je suis tout aussi certain que c’est également ce que nous essayerons de faire de notre côté."