La formation au Diplôme de la FIFA en gestion des clubs permet aux dirigeants de clubs d’acquérir de bonnes pratiques en matière d’apprentissage et de partage des connaissances ainsi que des opportunités de réseautage

Lors d’un discours prononcé à Doha, au Qatar, le Président de la FIFA a insisté sur la nécessité d’avoir des "dirigeants de haut niveau" dans le football de club

Selon le Président de la FIFA, davantage de joueurs peuvent atteindre l’élite du football grâce à leurs clubs

Dans un discours prononcé le jour de l’ouverture de la troisième édition du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs, Gianni Infantino, Président de la FIFA, a déclaré : "Nous devons développer le football de club dans le monde entier", lors de l’une des sessions en personne du programme à Doha, au Qatar.

Cette formation sur 18 mois, lancée en 2021, s’est imposée comme une prestigieuse plateforme de partage des connaissances et de réseautage pour les dirigeants de clubs du monde entier.

Le diplôme s’adresse aux dirigeants de clubs, aux anciens joueurs internationaux ainsi qu’aux entraîneurs qui occupent actuellement un poste de direction au sein d’un club. Son objectif global est de garantir de bonnes pratiques parmi le large éventail d’activités qu’un club de football moderne se doit de maîtriser afin d’être performant sur le terrain comme en dehors.

"J’espère qu’à la fin de votre formation, vous aurez la conviction d’avoir appris des choses et d’avoir acquis un bagage précieux pour la suite de votre carrière professionnelle, car le football de club, partout dans le monde, a besoin de dirigeants de haut niveau pour se développer", a déclaré M. Infantino.

"Le football de club ne se limite pas à quelques pays d’Europe occidentale qui comptent une dizaine de clubs d’élite. Il doit se développer à l’échelle planétaire."

"À quoi pensez-vous lorsqu’on évoque le football de club ? À la Ligue des champions, à la Premier League, à la Liga, à la Serie A, à la Bundesliga, etc. En tant qu’instance dirigeante du football mondial, la FIFA doit également agir en faveur du football de club, car, de fait, tous les joueurs professionnels évoluent dans un club."

La FIFA entend renforcer et soutenir le football de club dans le monde entier. À ce jour, le diplôme a réussi à nouer un lien étroit entre l’instance dirigeante du football mondial et les clubs, une relation qui s’est trouvée renforcée par le récent tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, la compétition internationale de football de clubs la plus inclusive jamais organisée.

Le lien entre la FIFA et les clubs sera renforcé par d’autres initiatives, comme la création d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA, conformément à l’objectif de voir 50 équipes nationales et 50 clubs concourir au plus haut niveau du football masculin et féminin.

"La stratégie globale de la FIFA vise à renforcer et à soutenir le football de club aux quatre coins de la planète. C’est pourquoi nous devons travailler sur le terrain, mais aussi en dehors", a expliqué M. Infantino, avant d’ajouter : "Pour ce qui est du volet hors terrain, nous mettons à disposition ce programme qui vous permet, ainsi qu’à vos collègues, de partager des expériences et d’en acquérir de nouvelles".

Gianni Infantino a rappelé qu’un nombre très restreint de joueurs auront l’occasion de gagner ou même de jouer une Coupe du Monde de la FIFA™, mais que la possibilité de se hisser au sommet du football peut se faire par l’intermédiaire des clubs.

"Prenez l’exemple de George Weah, le premier et le seul joueur africain à avoir remporté le Ballon d’Or à ce jour, qui fut également président de son pays, le Libéria. Il n’a jamais participé à la Coupe du Monde (de la FIFA). Il n’a jamais participé à la Coupe du Monde (de la FIFA). Il n’a jamais gagné de Coupe du Monde (de la FIFA)", a déclaré le Président de la FIFA. "Il y a fort à parier qu’il aurait gagné, ou du moins qu’il aurait pu gagner une Coupe du Monde des Clubs (de la FIFA) si elle avait existé, à l’époque où il jouait au Milan AC, au Paris Saint-Germain, ou ailleurs, ou dans un autre club de premier plan qu’il aurait pu rejoindre. Nous devons permettre aux enfants du monde entier de caresser le rêve de jouer pour devenir les meilleurs au monde".

En rejoignant le réseau de gestion des clubs de la FIFA, les clubs participants ont également l’occasion de confronter leurs expériences afin d’améliorer les normes de gestion des clubs au sein des 211 associations membres de la FIFA. L’objectif est de les aider à se développer et à se professionnaliser en dehors du terrain pour être plus performants sur celui-ci.

"Merci de votre vision qui se veut proche des clubs", a déclaré Pedro Cedillo Martínez, vice-président international du CF Pachuca, dont le club participe actuellement à la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2024™ et fera également partie des 32 équipes de la toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA l’année prochaine. "Jusque-là, nous pensions qu’il s’agissait d’une déclaration à l’emporte-pièce venant de la lointaine Suisse, alors qu’aujourd’hui nous nous sentons beaucoup plus proches de la FIFA".

La première semaine de la troisième édition du diplôme se déroule au Qatar et s’achève le jour du deuxième anniversaire de la finale de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™.

"C’est un développement très novateur pour le programme et, en effet, le niveau des intervenants et des participants reflète le professionnalisme de cette session", a déclaré Son Excellence M. Jassim bin Rashid Al Buenain, président de la Fédération du Qatar de football, qui s’est félicité de l’invitation faite aux dirigeants des clubs de la Qatar Stars League (QSL). "Je suis sûr que cette session sera très instructive et gratifiante pour eux."

Les deux premières éditions du programme ont notamment vu la participation de l’ancien capitaine de la sélection italienne championne du monde, Fabio Cannavaro, de la directrice sportive de la section féminine du Club América, Claudia Carrion, du directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, et du président du Simba SC, Salum Abdallah Muhene. Un autre défenseur central italien, Giorgio Chiellini – aujourd’hui directeur des relations institutionnelles de la Juventus – ainsi que les légendes de la FIFA Éric Abidal, Esteban Cambiasso et Javier Pastore participent tous à cette édition du programme.

"Le soutien aux joueurs va au-delà de la performance sur le terrain. Il exige une approche globale qui tient compte des pressions uniques auxquelles les acteurs du football professionnel sont confrontés", a déclaré Ornella Desirée Bellia, Directrice du Football Professionnel et du Développement de la FIFA?