Gianni Infantino évoque l’extension de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ avec le président de la Fédération du Qatar de football

La QFA et la FIFA continueront à travailler en étroite collaboration pour développer le sport au sein du pays

Gianni Infantino a promis de poursuivre l’étroite collaboration entre la FIFA et la Fédération du Qatar de football (QFA) lors de sa rencontre avec son président, SE Jassim Rashid Al Buenain, à Paris.

Au cours de l’entretien, les deux dirigeants ont partagé des souvenirs de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, puis ont évoqué la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ qui sera élargie à 48 équipes et organisée chaque année à partir de 2025. Le Qatar accueillera les cinq premières éditions de cette compétition nouvelle version .

"C’est un plaisir de rencontrer le président de la Fédération de football du Qatar, Jassim Rashid Al Buenain", a déclaré M. Infantino. "Nous avons pu nous remémorer la magnifique Coupe du Monde de la FIFA 2022 et je l’ai félicité pour la victoire en Coupe d’Asie des nations en février dernier. Nous attendons également avec impatience que le Qatar organise son troisième tournoi mondial de la FIFA après que le Conseil de la FIFA, en mars, a accordé au pays du Golfe les droits d’organisation pluriannuels de la Coupe du monde U-17 de la FIFA." "Le Qatar connaît une véritable effervescence dans le domaine du football et je me réjouis de continuer à travailler en étroite collaboration avec la Fédération de football afin de développer pleinement le potentiel de notre beau sport sur son territoire."