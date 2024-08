Gianni Infantino et son homologue mauritanien discutent de l’impact de FIFA Forward

Le Président de la FIFA et le président de la Fédération Mauritanienne de Football (FFRIM), Ahmed Yahya, se sont entretenus à Paris (France)

La Mauritanie connaît un essor footballistique sans précédent grâce au soutien de FIFA Forward

Pour le Président Infantino, les progrès réalisés "assureront la croissance du football sur le long terme"

À l’occasion de leur rencontre dans les bureaux de la FIFA à Paris, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et son homologue de la Fédération Mauritanienne de Football (FFRIM), Ahmed Yahya, ont tous deux souligné à quel point le football mauritanien s’est développé grâce au soutien financier de FIFA Forward.

Au début des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2019, la Mauritanie n’avait pas de stade national. Aujourd’hui, le pays joue – et gagne – dans le nouveau stade Cheikha Ould Boïdiya de Nouakchott, la capitale, qui devrait même être agrandi prochainement.

Depuis ces rénovations, l’équipe nationale masculine de Mauritanie s’est qualifiée pour trois phases finales consécutives de Coupe d’Afrique des Nations – une première dans son histoire – et a atteint la phase à élimination directe de la dernière édition en date, tenue en Côte d’Ivoire en janvier 2024.

"J’ai eu l’occasion de féliciter le président de la Fédération Mauritanienne de Football, Ahmed Yahya, pour tout le travail qu’il a réalisé avec son équipe lors de notre rencontre dans les locaux de la FIFA à Paris aujourd’hui."

"Les succès sur le terrain, tels que la première qualification de son histoire de l’équipe nationale masculine pour la phase à élimination directe de la Coupe d’Afrique des Nations en début d’année, ne sont pas les seules illustrations du formidable travail effectué. Ce qui a vraiment été réjouissant à voir, c’est la progression réalisée grâce aux fonds FIFA Forward afin de renforcer les infrastructures et soutenir la croissance à long terme du football dans ce merveilleux pays."

La FIFA et l’Agence française de développement (AFD) ont renouvelé leur protocole d’accord en mai 2024. Cette collaboration soutient des académies inclusives en Mauritanie, mais aussi à Djibouti et au Malawi, organisées autour de quatre grands thèmes : éducation et formation professionnelle, égalité des sexes, prévention et modèles commerciaux durables.

"Les nouvelles infrastructures auront un impact positif sur le paysage footballistique mauritanien", a poursuivi Gianni Infantino. "L’académie inclusive créée par la FIFA en Mauritanie en collaboration avec l’Agence française de développement façonnera non seulement le football du pays, mais aussi sa société."

L’équipe nationale masculine de Mauritanie est passée de la 206e à la 112e place du dernier Classement mondial FIFA/Coca-Cola, et les progrès sont tangibles dans tous les domaines.

"Nous sommes désormais bien ancrés sur la scène footballistique, à tous les niveaux", a expliqué Ahmed Yahya. "Nous sommes sans doute la seule équipe africaine à s’être qualifiée pour toutes les grandes compétitions masculines : la CAN, le CHAN (Championnat d’Afrique des nations), ainsi que les tournois de beach soccer et de futsal. Tout cela a été rendu possible grâce aux politiques de développement positives mises en œuvre et soutenues par la FIFA."