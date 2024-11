Gianni Infantino : plus de rencontres internationales pour les équipes sud-américaines grâce à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Trente-deux clubs s’affronteront lors de la plus prestigieuse compétition internationale de clubs

Six équipes sud-américaines participeront à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Sur les 32 équipes qui participeront à la compétition qui se tiendra aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025, six sont issues de ce continent : CR Flamengo, Fluminense FC, SE Palmeiras, CA River Plate, CA Boca Juniors et le vainqueur de la finale de la Libertadores 2024 de la CONMEBOL opposant Clube Atlético Mineiro à Botafogo FR.

"Je sais combien les clubs sud-américains souhaitent jouer davantage contre des équipes d’autres continents, et c’est justement ce que la Coupe du Monde des Clubs va leur permettre de faire", a indiqué le Président de la FIFA en ouverture du Sommet Olé Sports, qui rassemble des leaders, professionnels, dirigeants, athlètes et légendes du monde du sport.

Gianni Infantino a également rappelé les milliers de kilomètres régulièrement effectués par les supporters et supportrices d’Amérique du Sud pour encourager leur équipe dans le cadre de compétitions intercontinentales.

"La Coupe du Monde des Clubs sera l’occasion d’exporter certaines des plus grandes rivalités du monde du football, comme celle qui oppose Boca à River, ou encore Flamengo à Fluminense. Pas moins de 150 ans ont passé depuis l’émergence du football moderne. Il est désormais temps que la planète entière découvre ou redécouvre ces affrontements historiques."

"Par le passé, nous avons vu les fans argentins se rendre en masse à la Coupe Intercontinentale ou à la Coupe du Monde des Clubs, au Japon notamment, pour soutenir Boca et River. L’an prochain, la fête promet d’être encore plus belle puisque la nouvelle Coupe du Monde des Clubs va se tenir plus près de chez eux, aux États-Unis, où les deux équipes disposent déjà d’un soutien important", a-t-il expliqué.