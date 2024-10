La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ peut favoriser le développement du football en Asie, déclare le Président de la FIFA au congrès de l'AFC

Gianni Infantino a pris la parole devant les associations membres de la Confédération Asiatique de Football (AFC) et les représentants régionaux à Séoul, en République de Corée

Le Président de la FIFA a déclaré que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ marque le début d'une "nouvelle ère" en matière d'inclusivité et de solidarité pour le football interclubs

Quatre clubs asiatiques seront en lice dans cette nouvelle compétition qui se déroulera aux États-Unis

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a déclaré devant les 47 associations membres de l'AFC que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, ainsi que les prochaines compétitions organisées par la FIFA, joueront un rôle clé dans l'avancement du football sur le continent et au-delà.

Intervenant lors du congrès 2024 des associations membres et des associations régionales de l'AFC à Séoul, en République de Corée, M. Infantino a souligné les bienfaits d'une approche collaborative et inclusive du football international et de club, mettant en avant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ comme une pierre angulaire en matière d'inclusivité. La nouvelle compétition phare de la FIFA dédiée aux clubs illuminera la scène du football mondial en juin et juillet 2025, lorsque les 32 meilleures équipes de la planète, issues des six confédérations de la FIFA, s'affronteront aux États-Unis pour décrocher le titre de champion de la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Quatre clubs asiatiques, parmi lesquels le Ulsan HD (République de Corée), les Urawa Red Diamonds (Japon), Al Hilal SFC (Arabie Saoudite) et Al Ain FC (Émirats arabes unis) – figurent parmi les 31 clubs dont la participation a été confirmée.

"Vous devriez tous venir assister à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet prochain. Cette compétition interclubs sera la plus inclusive jamais organisée", a déclaré le Président de la FIFA lors d'un discours prononcé devant les participants au congrès de l'AFC dans la capitale sud-coréenne.

"Cette Coupe du Monde des Clubs (de la FIFA) marquera, j'en suis convaincu, le début d'une nouvelle ère pour le football de clubs. Une ère dans laquelle tous les clubs de la planète seront inclus, mais aussi une ère où règne la solidarité interclubs. Les recettes de cette compétition iront bien entendu aux clubs qui y participent, mais c'est tout le football de club à travers le monde qui en profitera pour appuyer les efforts déployés par toutes les équipes au sein des six fédérations."

Le Président de la FIFA a également expliqué en quoi la décision de la FIFA d'étendre la Coupe du Monde de la FIFA™ de 32 à 48 équipes à partir de 2026 – le nombre de places attribuées à l'Asie passant de quatre à au moins huit – permettra de renforcer le rayonnement du football dans la région.

"L'Asie compte plus de la moitié de la population mondiale. Il était temps que le continent compte au moins huit pays lors d'une Coupe du Monde (de la FIFA), non ?", a rappelé le Président de la FIFA devant les congressistes rassemblés. "Mais jusqu'à maintenant, cette éventualité ne s'était jamais concrétisée, jusqu'à ce que nous le faisions. Nous y sommes parvenus collectivement, et aujourd'hui, 18 pays d'Asie se retrouvent qualifiées pour le troisième tour et chacun d'entre eux a une chance de disputer la Coupe du Monde (de la FIFA)."

"Croire en ce que vous faites, c'est ce qui vous permettra à vous, vos gouvernements, vos sponsors, vos diffuseurs, d'investir dans le football, car la Coupe du Monde (de la FIFA) masculine demeure à ce jour le socle de tout le travail que nous pouvons accomplir à la FIFA en termes de développement de ce sport."

Au-delà des discussions sur le poids du football masculin, M. Infantino a également fait part de sa fierté quant au développement du football féminin en Asie. Il a en outre souligné le bien fondé à long terme d'investir dans la promotion du football auprès des 47 associations membres par le biais de programmes tels que FIFA Forward et Football for Schools.

"Bien entendu, le football féminin en Asie est très performant, a une longue histoire et se développe un peu partout. Nous avons pu en constater la popularité à l'occasion de la dernière Coupe du Monde Féminine (de la FIFA) en Australie et en Nouvelle-Zélande", a-t-il ajouté. "Deux millions de spectateurs et deux milliards de téléspectateurs. Comme je l'ai déjà dit, et puisque nous sommes en Asie, laissez-moi le dire à nouveau, la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar a été suivie par cinq milliards de téléspectateurs. Ce fut un événement incroyable, la meilleure Coupe du Monde de la FIFA jamais organisée."

"Ces événements nous donnent les clés pour investir dans le football. Pour développer ce sport auprès des jeunes, il faut des académies, des infrastructures et, grâce au programme FIFA Forward, nous investissons à vos côtés dans tous ces aspects. Toutefois, les compétitions sont aussi nécessaires. Nous devons aussi être en mesure d'organiser chaque année, au lieu de tous les deux ans, des Coupes du Monde U-17 garçons et U-17 filles avec davantage de participants venus du monde entier. Toutes ces initiatives nous pousseront, nous tous, à investir dans la jeunesse."