Gianni Infantino célèbre le 90e anniversaire de la Fédération chypriote de football

"Joyeux 90e anniversaire à toute la Fédération chypriote de football, c’est une magnifique réussite", a déclaré le Président de la FIFA dans un message vidéo diffusé lors des célébrations à Limassol. "Votre association est riche d’une longue et brillante histoire tournée vers la collaboration, le développement du football, le progrès et le succès à tous les niveaux du football masculin, féminin et des jeunes". Gianni Infantino a insisté sur le soutien apporté par la CFA au football féminin, soulignant que l’équipe nationale féminine était entrée dans l’histoire en participant pour la première fois aux qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. "Une étape essentielle dans le développement du football féminin dans toute l'île", a-t-il déclaré. "Chypre est un pays passionné de football, et grâce à votre travail acharné et à votre dévouement, les performances de vos équipes nationales et de vos clubs dans les compétitions internationales se sont incontestablement améliorées au fil des ans." Le Président de la FIFA a également tenu à rendre hommage aux anciens présidents de la CFA et membres du Conseil de la FIFA Marios Lefkaritis et Costakis Koutsokoumnis, qualifiant ce dernier (décédé en 2018) "d’homme qui aimait notre sport et reflétait la passion du football à Chypre". Enfin, Gianni Infantino a remercié l’actuel président de la CFA, George Koumas, "pour ses contributions inestimables au soutien et au développement du football sur les scènes nationale, régionale et mondiale".