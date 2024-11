Gianni Infantino : L'Amérique du Sud aura un rôle clé à jouer dans le succès de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Le Président de la FIFA a prononcé une allocution vidéo à l'occasion du 79e Congrès ordinaire de la CONMEBOL

Six clubs d'Amérique du Sud participeront à la toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, qui réunira 32 équipes

L'ultime place sera attribuée au vainqueur de la finale de la Libertadores de la CONMEBOL entre l'Atlético Mineiro et le Botafogo FR

Les clubs sud-américains auront un rôle clé dans le succès de la toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à réunir 32 équipes, qui se jouera en 2025 et qui façonnera le football de clubs international, a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA, lors du 79e Congrès ordinaire de la CONMEBOL, qui s'est tenu à San Bernardino, au Paraguay.

Dans son allocution vidéo, le Président de la FIFA a ajouté que la possibilité de se qualifier pour la nouvelle Coupe Intercontinentale de la FIFA 2024™ au Qatar ainsi que pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 aux États-Unis conférerait encore plus d'importance à la finale de la Libertadores de la CONMEBOL de cette année.

Cinq clubs sud-américains : CR Flamengo, Fluminense FC, SE Palmeiras, CA River Plate et CA Boca Juniors, sont d'ores et déjà qualifiés pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, qui sera la compétition la plus inclusive de l'histoire du football de clubs et marquera le début d'une nouvelle ère

La sixième et dernière place pour l'Amérique du Sud reviendra au vainqueur de la finale de la Libertadores de la CONMEBOL 2024 entre l'Atlético Mineiro et le Botafogo FR, qui s'affronteront à Buenos Aires le samedi 30 novembre 2024. De plus, une participation à la nouvelle et palpitante Coupe Intercontinentale de la FIFA™ est également en jeu.

"Cette rencontre revêt une importance particulière, puisque le vainqueur disputera le ‘‘Derby des Amériques (de la FIFA)’’ dans le cadre de la nouvelle Coupe Intercontinentale de la FIFA, en décembre prochain", a déclaré M. Infantino. "Le vainqueur rejoindra également les cinq autres clubs sud-américains qui participeront l'année prochaine à la première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui réunira 32 équipes. Une compétition qui marquera le début d'une nouvelle ère pour le football de clubs".

"Cette compétition novatrice, inclusive et fondée sur le mérite redéfinira comment, quand et où les champions de la seule Coupe du Monde des Clubs seront sacrés. C'est un rêve qui va devenir réalité pour tous. Les amateurs de football, mais aussi les joueurs. Qui plus est, tous les revenus générés seront réinvestis dans les clubs du monde entier, ce qui permettra au football de se développer encore davantage. L'Amérique du Sud aura un rôle clé à jouer dans le succès de ce tournoi."

Le "Derby des Amériques de la FIFA" se tiendra le mercredi 11 décembre 2024 entre le CF Pachuca, champion en titre de la Coupe des Champions de la Concacaf, et le futur champion de la Libertadores de la CONMEBOL. Le vainqueur de ce match rencontrera le champion d'Afrique Al Ahly FC le samedi 14 décembre 2024 dans le cadre de la Challenger Cup de la FIFA pour accéder à la finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA contre le Real Madrid CF, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA, le mercredi 18 décembre 2024 au stade de Lusail. Les trois rencontres du tournoi se disputeront au Qatar.

Le Président de la FIFA a félicité le Brésil pour avoir remporté la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™ et l'Argentine pour avoir remporté la Copa América 2024 de la CONMEBOL, ainsi que le SC Corinthians pour son cinquième sacre en Copa Libertadores féminine. M. Infantino a remercié la Colombie pour l'organisation "fantastique" de la Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA 2024™ et a déclaré que la Coupe du Monde de la FIFA 2027™ au Brésil serait un événement mémorable pour le football féminin.

En remerciant la CONMEBOL pour son indéfectible soutien dans la lutte contre le racisme, le Président a ajouté : "Vous savez que j'aime profondément l'Amérique du Sud, que j'admire la passion que vous avez pour le football et que je suis très reconnaissant de l'énorme contribution que cette formidable région apporte à notre sport".