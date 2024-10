"Fier et honoré" : le Président de la FIFA reçoit le prestigieux Diamant d’Asie à l’occasion des récompenses annuelles de l’AFC

Gianni Infantino reçoit un prix en reconnaissance de son action au service du développement du football

Le Diamant d’Asie est la récompense individuelle la plus prestigieuse du football asiatique

L’édition 2023 des récompenses annuelles de l’AFC s’est déroulée à Séoul (République de Corée)

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, s’est déclaré fier et honoré en recevant le Diamant d’Asie, la plus prestigieuse récompense individuelle du football asiatique. L’événement a eu lieu à Séoul, à l’occasion de la cérémonie de remise des récompenses annuelles de la Confédération Asiatique de Football (AFC) à Séoul (République de Corée).

Le prix lui a été remis en personne par le cheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, président de l’AFC, au Grand Peace Palace de l’université Kyung Hee, en reconnaissance de son soutien inconditionnel au développement du football en Asie et dans le monde.

Depuis quelques années, l’Asie occupe une place importante sur la scène internationale entre la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ au Qatar, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ organisée conjointement par l’Australie et la Nouvelle-Zélande ou encore les récentes éditions de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ et plusieurs compétitions de la FIFA de jeunes, de futsal et de beach soccer. Ces dernières ont été l’occasion de vivre quelques moments historiques, à l’instar de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™, qui restera la première compétition de la FIFA disputée en Asie centrale, ou encore la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™, première compétition de la FIFA organisée dans ce pays.

"Je suis fier et honoré de recevoir le prestigieux Diamant d’Asie de l’AFC à l’occasion des récompenses annuelles de l’AFC 2023, ici à Séoul, en République de Corée", a déclaré le Président de la FIFA. "S’il s’agit bien évidemment d’une reconnaissance de mon action à la tête de l’instance dirigeante du football mondial, ce prix récompense aussi symboliquement l’excellent travail de toutes les parties prenantes en Asie, qui ne ménagent pas leurs efforts pour faire du football un synonyme d’espoir et d’inclusion pour chacun et chacune."

"Je remercie du fond du cœur l’AFC et son président le cheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, ainsi que vous tous. Ce prix n’est pas ma propriété exclusive ; c’est notre prix à tous, présidents, secrétaires généraux, officiels, arbitres, joueurs et supporters, et même tous les peuples d’Asie. Je suis plus motivé que jamais à l’idée de continuer à travailler avec vous pour conduire le football asiatique vers de nouveaux sommets."

En remettant ce prix, le cheikh Salman a déclaré que "l’Asie est éternellement reconnaissante au Président Infantino pour son soutien sans faille et sa détermination à renforcer la place du football sur notre grand continent".

Et d’ajouter : "Son dévouement et sa passion pour le football, comme son engagement en faveur des réformes ont contribué à restaurer la confiance et la foi dans le football, partout dans le monde. Ces qualités ont aussi réuni la grande famille du football mondial et notamment l’Asie. Nous sommes donc particulièrement fiers de fêter ensemble ses remarquables contributions au football asiatique".

Après avoir remercié Gianni Infantino pour son aide durant la pandémie de Covid-19, il a souligné que l’extension des compétitions de la FIFA sous la présidence de M. Infantino avait donné à davantage d’équipes nationales la possibilité de se produire sur la scène mondiale, et ce dans toutes les tranches d’âge. Tout ceci a, selon lui, contribué à améliorer le niveau du football asiatique.