En visite en Zambie, Gianni Infantino a rendu hommage aux victimes de la catastrophe aérienne de 1993

Le Président de la FIFA s’est rendu pour la première fois en Zambie, pour y rencontrer le président Hichilema

Gianni Infantino a rendu hommage aux victimes de la catastrophe aérienne de 1993 et rencontré les familles des victimes

La Fédération Zambienne de Football a inauguré un nouveau centre d’hébergement

À l’occasion de sa première visite en Zambie, Gianni Infantino a rendu hommage aux victimes de la catastrophe aérienne de 1993, qui a coûté la vie à de nombreux joueurs de l’équipe nationale. Il en a également profité pour rencontrer les familles des victimes. Par ailleurs, le Président de la FIFA a inauguré un nouveau centre d’hébergement pour l’équipe nationale féminine et les sélections de jeunes. Il s’est en outre entretenu avec Hakainde Hichilema, le président de la Zambie. Le Président Infantino a visité Heroes’ Acre, un site dédié à la mémoire des victimes de la catastrophe aérienne de 1993. L’avion qui transportait l’équipe nationale au Sénégal pour un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™ s’est écrasé peu de temps après une escale au Gabon. Aucun des 30 passagers (dont 18 joueurs) n’a survécu. En compagnie du Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, Gianni Infantino a déposé une couronne de fleurs au pied du monument commémoratif. Il a ensuite offert aux familles des victimes des maillots spéciaux floqués aux noms des joueurs disparus. Le président Infantino et son homologue de la Fédération Zambienne de Football (FAZ), Andrew Kamanga, se sont ensuite rendus à Embassy Park, le site funéraire situé à Lusaka où reposent tous les anciens présidents zambiens.

"Cette première visite en Zambie a été riche en émotions. Je me suis tout de suite senti comme chez moi, grâce à l’accueil chaleureux de ces passionnés de football. C’était merveilleux de voir tous ces gens qui parlaient la même langue : la langue du football et la langue de l’unité. Le football occupe une place très importante ici en Zambie, et son avenir s’annonce particulièrement radieux", a déclaré le Président de la FIFA.

"Au nom de la FAZ et de l’ensemble de la famille du football zambien, nous avons été très honorés de recevoir le Président Infantino. C’était une visite inoubliable", s’est réjoui Andrew Kamanga. "Il a pris le temps de parler avec toutes les familles de nos héros." Les échanges avec le président Hichilema ont permis d’aborder la question du développement du football et de son utilisation en tant que vecteur de progrès social. Gianni Infantino en a également profité pour évoquer le souvenir de l’incroyable victoire 4-0 de la Zambie sur l’Italie lors du Tournoi Olympique de Football 1988. Il a ensuite été reçu par Elvis Nkandu, le ministre des Arts, de la Jeunesse et des Sports.

Le programme de développement Forward de la FIFA a déjà soutenu de nombreux projets d’infrastructure en Zambie et le Président Infantino a eu l’honneur d’inaugurer le dernier en date : un nouveau centre d’hébergement de la FAZ dans lequel l’équipe nationale féminine et les sélections de jeunes pourront se préparer avant les grandes échéances internationales. L’an dernier, la Zambie a achevé les travaux de rénovation du stade David Kaunda à Chipata, à l'est du pays. Le terrain en gazon naturel, les installations destinées aux spectateurs, les vestiaires et les sièges VIP ont ainsi bénéficié de réparations. Deux autres projets de rénovation de stades sont en cours. Les fonds FIFA Forward ont en outre permis à la FAZ de couvrir les dépenses de sa sélection U-20.

Le cycle en cours verra d’autres avancées : des formations pour les arbitres, les entraîneurs, les experts en médecine du sport et les administrateurs contribueront à élever le niveau général. Parallèlement, plusieurs projets de développement d’infrastructures devraient voir le jour.

Le Président de la FIFA estime que ce nouveau centre profitera aux Copper Queens, les joueuses de l’équipe nationale féminine. Ces dernières se sont distinguées lors de la récente Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, au cours de laquelle Barbra Banda a inscrit le millième but de l’histoire de la compétition, contre le Costa Rica. Surfant sur ce succès, la Zambie s’est qualifiée pour le Tournoi Olympique de Football féminin, Paris 2024.

"La FIFA est là pour accompagner cette croissance et nourrir la passion des Zambiens, en leur offrant de nouvelles opportunités. Le projet que nous avons inauguré aujourd’hui, financé par FIFA Forward, va contribuer à produire davantage d’ambassadeurs et d’ambassadrices du football en Zambie. Grâce à lui, nous pourrons vivre d’autres moments comme celui que Barbra Banda nous a offert", s’est réjoui le Président de la FIFA. "Le football est synonyme d’espoir et de sourires... et je compte bien voir beaucoup de sourires zambiens sur la plus grande scène internationale, et très prochainement ! Vous le méritez."