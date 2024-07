Des dirigeants du sport émirati rencontrent Gianni Infantino à Paris

Le cheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi et Mohammed bin Hazzam Al Dhaheri, respectivement vice-président du Comité National Olympique des Émirats arabes unis et secrétaire général de la Fédération de Football des Émirats arabes unis (UAEFA), ont eu l’occasion de rencontrer Gianni Infantino, le Président de la FIFA, dans les bureaux de l’antenne de la FIFA à Paris. Sur le terrain, l’équipe nationale masculine émiratie a le vent en poupe, puisqu’elle est toujours en position de se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Après être sortie en tête de son groupe lors du deuxième tour, elle disputera en effet la troisième manche des éliminatoires de l’AFC.

"Avec le cheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi et Mohammed bin Hazzam Al Dhaheri, nous avons discuté du développement du football, notamment du football féminin, mais aussi du rôle que le sport peut jouer pour unir les peuples et ouvrir des perspectives à la jeunesse", a expliqué le Président Infantino. "Nous avons également abordé la capacité du sport à favoriser le progrès social, parce que le football et toutes les autres disciplines s’appuient sur des valeurs communes d’unité, de persévérance humaine et de saine concurrence", a-t-il conclu.