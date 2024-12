La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ à l’ordre du jour de la rencontre entre le Président de la FIFA Gianni Infantino et le Président de la Fédération Brésilienne de Football

Gianni Infantino a rencontré Ednaldo Rodrigues, Président de la Fédération Brésilienne de Football, à Miami

Le Brésil est le premier pays d’Amérique du Sud à organiser la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

La rencontre a eu lieu la veille du tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le Président de la Fédération Brésilienne de Football (CBF) et membre du Conseil de la FIFA, Ednaldo Rodrigues, ont échangé sur l’importance du football pour offrir des opportunités aux jeunes et se sont accordés sur le fait que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ au Brésil serait un évènement unique, lors d’une réunion qui s’est tenue à Miami, aux États-Unis.

Le Brésil est la première nation sud-américaine à organiser la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ suite à la décision prise lors du 74e Congrès de la FIFA à Bangkok, en Thaïlande, le 17 mai 2024. En septembre, 12 villes brésiliennes ont entamé le processus de candidature pour accueillir les matchs du tournoi à 32 équipes, qui se déroulera dans huit stades à travers le pays.

"Je suis ravi d’avoir rencontré Ednaldo Rodrigues, Président de la CBF et membre du Conseil de la FIFA, afin de poursuivre nos conversations sur la façon dont nous pouvons continuer à développer le football et l’utiliser comme un outil pour offrir des opportunités aux jeunes filles et garçons du monde entier" a déclaré le Président de la FIFA.

"La prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2027, qui sera organisée au Brésil, sera une occasion unique de réunir 32 nations de six continents dans une nation emblématique et passionnée de football. Nous savons que le football a le pouvoir de rassembler les individus et nous continuerons à veiller à ce que notre beau sport donne des raisons de s’unir et de faire la fête."

Le football féminin en Amérique du Sud a fait d’énormes progrès ces dernières années et la Colombie a organisé la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ cette année. L’organisation de la compétition au Brésil est considérée comme une occasion unique d’accélérer encore les progrès.

M. Rodrigues a précédemment décrit l’évènement comme le meilleur moyen de promouvoir les changements sociaux au Brésil, en laissant un héritage durable et cohérent aux femmes et aux jeunes filles de la société brésilienne.