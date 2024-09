“ Cent ans de passion. ” Gianni Infantino participe à la célébration du centenaire de la Fédération colombienne de football

Ont également participé à l’événement des légendes de l’équipe nationale masculine dont Luis Amaranto Perea, Adolfo Valencia, Fabián Vargas, Arnoldo Iguarán, Willington Ortiz, Óscar Córdoba, René Higuita, Jorge Bolaño et Gerardo Bedoya, l’ancien entraîneur de l’équipe - Francisco Maturana - ainsi que l’actuel, Néstor Lorenzo. Des membres de l’équipe nationale féminine colombienne et du football féminin étaient présentes comme Daniela Montoya, Carolina Arias, Myriam Guerrero et Liliana Zapata alors que 36 clubs professionnels et 34 associations régionales étaient également représentées.

Alejandro Domínguez, Président de la CONMEBOL, a aussi assisté à la célébration. Il s’est vu attribuer l’Ordre national du mérite sportif. Álvaro González, directeur du football colombien de longue date qui œuvre pour le sport depuis plus de 60 ans (avec l’accent mis sur le sport amateur), a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière et pour ses mérites dans le football, en reconnaissance pour son dévouement au sport.

Le centenaire a coïncidé avec l’accueil, par la Colombie, de la Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA 2024™, que le Président Infantino a décrite comme “ parfaite ” et qui a vu des stades à guichet fermé pour tous les matches disputés par la nation hôte. La finale a lieu dimanche 22 septembre au stade Nemesio Camacho El Campín, à Bogota, entre la Corée du Nord et le Japon.

“ Chaque fois que je suis en Colombie, c’est une grande fête ”, a déclaré le Président de la FIFA. “ 100 ans de football, 100 ans d’émotion, 100 ans de passion. 100 ans de Legends - cette soirée appartient à toutes les Legends qui sont ici, et qui ont fait vibrer les Colombiens et tous ceux qui aiment le football. ”

La FCF a été fondée le 12 octobre 1924 et a reçu trois tournois de la FIFA - la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2011™, la Coupe du Monde de futsal de la FIFA 2016™, et maintenant la Coupe du Monde féminine U-20 de la FIFA 2024.

La Colombie a pris part à six Coupes du Monde de la FIFA™ - 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 et 2018 - et à trois Coupes du Monde féminines de la FIFA™ - 2011, 2015 et 2023 (dernière édition dont elles ont atteint les quarts de finale). Le pays sud-américain a également participé à des compétitions de filles et de garçons en catégories jeunes, de futsal et de beach soccer.