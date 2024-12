Gianni Infantino assiste à la célébration du centenaire de la Fédération Bulgare de Football

À l’occasion d’un dîner de gala organisé en l’honneur du centenaire de la Fédération Bulgare de Football (BFU) à Sofia, le Président de la FIFA Gianni Infantino a exprimé son admiration pour le football bulgare et sa longue et riche histoire, rythmée par sept participations à la Coupe du Monde de la FIFA™.

La cérémonie était organisée 30 ans après la qualification historique de l’équipe nationale pour les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 1994™ aux États-Unis. Le capitaine Hristo Stoïchkov avait alors décroché le titre de meilleur buteur (ex aequo) avec six réalisations.

Le président de la République de Bulgarie, Rumen Radev, était également présent, au même titre que d’autres personnalités au premier rang desquelles se trouvait Aleksander Čeferin, le président de l’UEFA et vice-président de la FIFA. Le conseiller spécial football de la FIFA, Youri Djorkaeff, et le directeur de la division Associations membres de la FIFA, Elkhan Mammadov, figuraient, quant à eux, en bonne place au sein de la délégation de la FIFA.

"Le football bulgare peut être fier de son magnifique héritage. Tout le monde se souvient encore de son incroyable parcours en Coupe du Monde 1994, du titre de meilleur buteur ex aequo remporté par Hristo Stoïchkov ou encore des performances exceptionnelles de Yordan Letchkov et Emil Kostadinov, pour ne citer que quelques noms", a rappelé le Président de la FIFA.

"La Bulgarie a connu de nombreux succès sur le terrain et beaucoup de garçons et de filles continuent de se passionner pour le football", a souligné Gianni Infantino. "Les projets de la BFU et du pays tout entier me semblent de très bon augure pour l’avenir du football. Je suis convaincu que le prochain centenaire sera encore plus glorieux pour ce grand pays."